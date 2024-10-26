Не виспатися і втратити здоров'я: вчені назвали причину небезпечного післяопераційного ускладнення

Брак якісного сну вже давно пов'язувався наукою з низкою проблем зі здоров'ям. Однак нове дослідження вчених виявило, що вона також впливає на появу нових проблем після різних операцій.

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Нещодавнє дослідження, представлене на щорічній зустрічі Anesthesiology 2024, виявило потенційний зв'язок між поганим сном за місяць до операції та розвитком післяопераційного делірію. Оскільки цей стан доволі небезпечний для здоров'я людей, які ледь оговталися після операції, вчені сподіваються, що їхня робота допоможе багатьом людям уникнути подібних ускладнень у простий та ефективний спосіб, пише American Society of Anesthesiologists.

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Післяопераційний делірій, що характеризується сплутаністю свідомості та зміною психічних функцій мозку, вражає до 15% хірургічних пацієнтів і частіше трапляється в літніх людей та осіб із підвищеним ризиком, наприклад, у тих, хто переніс перелом стегна. Відомі такі чинники, як біль, тривога, безсоння і вік, але це дослідження — перше, у якому вивчали те, як якість сну перед операцією впливає на ймовірність розвитку цього стану.

Під керівництвом Фагех Мірюсефіата, доктора медичних наук з Консорціуму досліджень результатів Фонду Клівлендської клініки, у дослідженні взяли участь 150 пацієнтів, які перенесли несерцеві операції тривалістю понад дві години, в основному абдомінальні та гінекологічні процедури. Пацієнти оцінювали якість свого сну за день до операції за допомогою Піттсбурзького індексу якості сну (PSQI), який вимірює такі фактори, як його тривалість, порушення і загальна якість.

Оцінка PSQI в 5 балів і вище свідчить про поганий сон. Після операції пацієнтів оцінювали на наявність делірію протягом трьох днів за допомогою двох діагностичних методів: методу оцінки сплутаності свідомості у відділенні інтенсивної терапії та методу оцінки трихвилинної діагностичної сплутаності. Дослідження показало, що 44 пацієнти мали поганий сон до операції, і у 25% з них розвинувся делірій, порівняно з 17,9% зі 106 пацієнтів, які повідомили про хороший сон.

Дослідники зазначили, що ризик розвитку делірію був майже на 40% вищим серед пацієнтів із поганим сном, що підкреслює важливість якості передопераційного сну для зниження ризику післяопераційних ускладнень, таких як делірій. Ясін Тіре, доктор медичних наук, анестезіолог з міської лікарні Коньї, наголосив, що роз'яснення пацієнтам важливості хорошого сну перед операцією може допомогти зберегти здоров'я їхнього мозку і знизити кількість післяопераційних ускладнень.

Для поліпшення якості сну, особливо перед операцією, дослідники запропонували кілька стратегій, включно з дотриманням регулярного режиму, створенням спокійного розпорядку дня, забезпеченням сприятливих умов для сну, що включають прохолоду, темряву і тишу, відмовою від використання електронних пристроїв перед сном, активністю протягом дня і застосуванням методів боротьби зі стресом, як-от усвідомленість або глибоке дихання.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), недостатній сон пов'язаний з різними проблемами зі здоров'ям, включно зі зниженням когнітивних здібностей, ослабленням імунної функції та підвищеною вразливістю до стресу. Дослідження Національного фонду сну показало, що 45% дорослих жителів США говорять про поганий або недостатній сон, що підтверджує широкий вплив проблем зі сном на загальне самопочуття. Тому поліпшення його якості перед операцією може не тільки поліпшити післяопераційні результати, а й сприятливо позначитися на здоров'ї в довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав 5 рекомендацій щодо поліпшення сну. Мільйони людей по всьому світу страждають від нестачі сну, але довгий і тривожний сон нічим не кращий, тому експерти підготували список простих дій, що дають змогу досягти безтурботного і міцного сну.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.