Умирают через 18 месяцев после диагноза: ученые обнаружили новую форму рака простаты

Рак простаты является серьезным распространенным заболеванием среди мужчин, которое к счастью поддается лечению на ранних стадиях. Однако недавно ученые обнаружили более смертоносную его форму, развивающуюся спонтанно и не поддающуюся лечению.

Related video

Новое исследование ученых выявило серьезную проблему в лечении рака простаты: нейроэндокринный рак простаты (НРП), агрессивную форму заболевания, которая не поддается традиционным методам лечения этого заболевания. Она является крайне смертельной и опасной, а ее развитие представляет для ученых загадку, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Стандартные методы лечения направлены на рак простаты, рост которого зависит от рецепторов андрогена (РА), но некоторые раковые клетки развивают устойчивость, изменяя свою идентичность, чтобы избежать этих методов лечения — этот процесс называется пластичностью линии. Такая трансформация позволяет раку простаты превратиться в НРП примерно у 15% пациентов, проходящих терапию РА. НРП особенно смертоносен: в среднем пациенты выживают только 18 месяцев после постановки диагноза.

Исследователи разработали платформу для наблюдения за этой трансформацией, позволяющую понять генетические и клеточные изменения, которые ее вызывают. Этот инструмент позволяет ученым исследовать состояние клеток на ранних стадиях трансформации, что позволяет выявить критические генетические мутации и сигналы в окружающей опухоль среде, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Cancer.

Их платформа уже привела к ключевому открытию: белок под названием ASCL1 играет центральную роль в переходе от РА-зависимого рака к НРП. Блокирование ASCL1 до начала этого перехода может предотвратить развитие НРП, в то время как позднее вмешательство может привести лишь к кратковременному уменьшению опухоли. Полученные результаты позволяют предположить, что ASCL1 может стать мишенью для новых методов лечения, хотя нацеливание на белки, участвующие в транскрипции ДНК, оказалось сложной задачей при разработке лекарств. Несмотря на эти препятствия, исследователи считают, что будущие методы лечения НРП могут быть направлены на отключение ASCL1 и других связанных с ним генов на ранних стадиях, что позволит остановить трансформацию до ее прогрессирования.

Дополнительные исследования направлены на изучение взаимодействия с другими генами, такими как Rb1, который может усиливать пластичность при мутации, а также на изучение других сигналов, способствующих переходу. Эта работа в конечном итоге может помочь врачам выявлять пациентов с высоким риском развития НРП до развития резистентности, потенциально переводя их на специфическое для НРП лечение на более ранних этапах лечения. Исследователи продолжают изучать взаимодействие генов, чтобы составить полное представление о движущих силах НРП и открыть пути для терапии этой сложной и смертельно опасной формы рака простаты.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о разработке теста на рак, который можно пройти на дому. Ученые полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.