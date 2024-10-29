Помирають через 18 місяців після діагнозу: вчені виявили нову форму раку простати

Рак простати є серйозним поширеним захворюванням серед чоловіків, яке на щастя піддається лікуванню на ранніх стадіях. Однак нещодавно вчені виявили більш смертоносну його форму, що розвивається спонтанно і не піддається лікуванню.

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Нове дослідження вчених виявило серйозну проблему в лікуванні раку простати: нейроендокринний рак простати (НРП), агресивну форму захворювання, яка не піддається традиційним методам лікування цього захворювання. Вона є вкрай смертельною і небезпечною, а її розвиток становить для вчених загадку, пише News Medical.

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Стандартні методи лікування спрямовані на рак простати, ріст якого залежить від рецепторів андрогену (РА), але деякі ракові клітини розвивають стійкість, змінюючи свою ідентичність, щоб уникнути цих методів лікування — цей процес називається пластичністю лінії. Така трансформація дозволяє раку простати перетворитися на НРП приблизно у 15% пацієнтів, які проходять терапію РА. НРП особливо смертоносний: у середньому пацієнти виживають тільки 18 місяців після постановки діагнозу.

Дослідники розробили платформу для спостереження за цією трансформацією, що дає змогу зрозуміти генетичні та клітинні зміни, які її спричиняють. Цей інструмент дає змогу вченим досліджувати стан клітин на ранніх стадіях трансформації, що дає змогу виявити критичні генетичні мутації та сигнали в навколишньому середовищі, що оточує пухлину, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Cancer.

Їхня платформа вже привела до ключового відкриття: білок під назвою ASCL1 відіграє центральну роль у переході від РА-залежного раку до НРП. Блокування ASCL1 до початку цього переходу може запобігти розвитку НРП, тоді як пізніше втручання може призвести лише до короткочасного зменшення пухлини. Отримані результати дають змогу припустити, що ASCL1 може стати мішенню для нових методів лікування, хоча націлювання на білки, що беруть участь у транскрипції ДНК, виявилося складним завданням під час розробки ліків. Попри ці перешкоди, дослідники вважають, що майбутні методи лікування НРП можуть бути спрямовані на вимкнення ASCL1 та інших пов'язаних із ним генів на ранніх стадіях, що дасть змогу зупинити трансформацію до її прогресування.

Додаткові дослідження спрямовані на вивчення взаємодії з іншими генами, такими як Rb1, який може посилювати пластичність під час мутації, а також на вивчення інших сигналів, що сприяють переходу. Ця робота в кінцевому підсумку може допомогти лікарям виявляти пацієнтів з високим ризиком розвитку НРП до розвитку резистентності, потенційно переводячи їх на специфічне для НРП лікування на ранніх етапах лікування. Дослідники продовжують вивчати взаємодію генів, щоб скласти повне уявлення про рушійні сили НРП і відкрити шляхи для терапії цієї складної і смертельно небезпечної форми раку простати.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Вчені вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.