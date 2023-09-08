Остаться молодым до самой смерти. Ученые обнаружили секрет плавного старения в дрожжах

Ученые пришли к выводу, что дрожжи хранят истинные секреты сохранения молодости и дело тут совсем не в идеальном подсчете калорий.

Путь к здоровому старению — тема, которая волнует и ученых, и простых людей. Мы все хотим стареть изящно, но каков наилучший метод достижения этого, пока не знаем. Недавние исследования, проведенные в Институте Бабрахама, позволяют сделать некоторые интересные выводы, и центральное место в них занимают дрожжи, пишет Cambridge Independent.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В течение длительного времени идея о том, что потребление меньшего количества калорий, не доводя до состояния недоедания, может улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни, набирает обороты и по сей день. Исследования на животных показывали многообещающие результаты, и сама идея звучит просто и маняще: "Меньше ешь — дольше живешь". Однако эта теория зашла в тупик, когда исследования на мышах показали, что человек должен придерживаться строгой диеты на протяжении всей своей жизни. Если же вернуться к обычному рациону, то преимущества исчезали.

Доктор Джон Хаусли отмечает, что количество калорий, необходимое для достижения такого эффекта, граничит с голоданием. Это невыполнимо и не приносит удовольствия, поэтому такой метод мало кто выберет.

Исследователям стало интересно: а что, если сместить акцент с того, сколько мы едим, на то, что мы едим, особенно на ранних этапах жизни? Используя почкующиеся дрожжи, широко известную модель для изучения старения, они изменили рацион питания дрожжевых клеток. Обычно дрожжи процветают на глюкозе. Однако, когда их кормили галактозой — сахаром, содержащимся в молоке, произошли удивительные изменения.

Эти дрожжевые клетки не обязательно жили дольше, но они лучше и более плавно старели. Они не проявляли обычных признаков старения и потери жизненных сил, как это было при питании глюкозой. Более того, период их плохого самочувствия к концу жизни был значительно короче.

Доктор Доротиа Хоркай, ведущий научный сотрудник, отметила, что изменение рациона в начале жизни, по-видимому, направило дрожжи на более здоровый путь старения. Однако такое изменение рациона должно было произойти, когда дрожжевые клетки были еще "молодыми". Когда они становились "старыми", их питание уже не имело особого значения.

Хотя дрожжи и люди, безусловно, отличаются друг от друга, полученные результаты свидетельствуют о потенциальной важности диеты в раннем возрасте для определения того, насколько хорошо мы стареем.

Более двух десятилетий было распространено мнение, что дрожжи стареют из-за накопления циркулярной ДНК, в результате чего они со временем теряют жизнеспособность. Однако при ближайшем рассмотрении группа доктора Хаусли обнаружила нечто иное.

При исследовании старых дрожжей-мутантов, не накапливающих циркулярную ДНК, они обнаружили фрагмент хромосомы дрожжей, который был сломан. Этот фрагмент постоянно присутствовал в стареющих клетках дрожжей с признаками износа, но отсутствовал в здоровых стареющих клетках. Становится ясно, что именно этот фрагмент может быть настоящим виновником старения.

Еще более интригующей представляется потенциальная связь между обнаруженной в дрожжах находкой и тем, как стареют млекопитающие. У человека и других животных есть свидетельства того, что хромосомы, структуры, содержащие нашу ДНК, изменяются с возрастом. Хотя эти исследования еще только начинаются, такие хромосомные сдвиги могут сыграть важную роль в старении человека.

Исследование дрожжей позволяет по-новому взглянуть на процесс старения. Хотя мы не можем напрямую сравнивать старение дрожжей и человека, оно открывает двери для будущих исследований. Следующие шаги могут быть связаны с поиском способов поддержания здоровья даже при соблюдении обычной диеты.

Полученные результаты также опровергают давно устоявшиеся представления о старении, приближая нас к пониманию общих корней этого процесса у различных форм жизни. Старение, возможно, неизбежно, но понимание этого процесса может дать нам больше шансов сделать его более изящным и, возможно, отсрочить его наступление.

Ранее Фокус писал о диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Быстрая потеря веса, которой способствует диета "супы и шейки", показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о диете, которая поможет дольше сохранить молодость. Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.