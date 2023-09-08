Чревоугодием грешат не только люди: ученые назвали еще один вид, склонный к ожирению

Ученые выяснили, что приматы в определенных условиях, как и мы, склонны неконтролируемо набирать вес, опровергнув теорию о наших уникальных генах.

Все мы знаем, что люди — исключительные существа, когда речь идет о наборе веса. Мы часто полагаем, что склонность к ожирению — это либо результат нашей генетической предрасположенности, либо любви к сладкой и жирной пище. Однако последние исследования говорят совсем о другом, раскрывая, что феномен ожирения применим не только к нам, пишет Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Если вы прогуляетесь по одному из городов США, то с большой вероятностью заметите множество людей, страдающих от ожирения. Некоторое время ученые считали, что это может быть связано с наличием у нас уникальных генов, которые заставляют нас откладывать жир более эффективно, чем близких по родству нам приматов. Но, как оказалось, стоит дать обезьяне или мартышке побольше еды, и они, как и мы, будут набирать килограммы с легкостью.

Герман Понцер из Университета Дьюка, возглавивший исследование, изучил вес 40 видов приматов, что составило около 3500 особей. Эти приматы жили в различных условиях — от дикой природы до зоопарков и исследовательских центров. Результаты исследования оказались весьма интересными: многие приматы, живущие в неволе, имели избыточный вес. В некоторых случаях они весили на 50% больше своих диких сородичей.

Чтобы представить это в перспективе, Понтцер сравнил вес взрослых жителей США, питающихся преимущественно по западной диете, со взрослыми жителями, живущими натуральным хозяйством, которые до сих пор охотятся, собирают и выращивают свою пищу. В среднем люди в США на 50% тяжелее, что отражает идентичную разницу в весе, наблюдаемую у приматов в неволе.

Авторы пришли к определенным выводам по завершению своей работы. Нет никаких особых генетических признаков, которые бы делали человека более склонным к набору веса, чем других приматов. Это также означает, что мы не можем ссылаться исключительно на углеводы или какую-либо конкретную диету как на главного виновника. Действительно, дикие приматы потребляют большое количество углеводов в виде фруктов, листьев и других растений. Однако их сородичи, живущие в неволе и питающиеся более белковой и высококалорийной пищей, не сжигают больше калорий, несмотря на то, что их рацион отличается.

Эдриенн Зихлман, специалист из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, комментируя это, отмечает: "Орангутаны спокойно толстеют на фруктах и листьях. Дело не в углеводах, а в дополнительных калориях".

Новое понимание того, что приматы в неволе также легко набирают вес, позволяет предположить, что они могут стать ценной моделью для исследований ожирения у человека. Это может открыть путь к более глубокому пониманию стратегий и методов лечения недуга поразившего большую часть мира. В конце концов, если мы сможем понять основные причины ожирения у приматов, это может пролить свет на наши собственные проблемы с весом.

Но под самый конец исследования, ученые сделали еще один интригующий вывод: самки приматов набирают больше веса, чем самцы, особенно в период овуляции и лактации. Эту гендерную разницу в весе исследователи намерены изучать и дальше.

Ранее Фокус писал об обнаружении белка, способного бороться с ожирением и остеопорозом. Ученые обнаружили важные молекулы, которые постоянно предоставляют мозгу информацию.

Также Фокус писал о новом способе доставки лекарств против ожирения без побочных эффектов. В борьбе с ожирением, возможно, только что произошел переломный момент благодаря крошечным гелеобразным носителям и большой науке, стоящей за ними.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.