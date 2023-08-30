Похудеть не жертвуя здоровьем. Ученые создали новый способ доставки лекарств без побочек

В борьбе с ожирением, возможно, только что произошел переломный момент благодаря крошечным гелеобразным носителям и большой науке, стоящей за ними.

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В рамках борьбы с ожирением ученые обнаружили новый способ заставить мышей сбросить вес, набранный ими в результате диеты с высоким содержанием жиров и сахара. Ожирение является глобальной проблемой, от которой страдают более 100 млн. человек. Помимо изменений внешнего вида, оно несет в себе многочисленные риски для здоровья, включая такие заболевания, как диабет 2-го типа, но похоже, что в будущем мы получим еще один способ справиться с этой напастью, пишет The Independent.

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Препарат, о котором идет речь, относится к группе тиромиметиков, имитирующих естественный гормон щитовидной железы. Эти препараты показали хорошие результаты в борьбе с ожирением. Однако у них есть один серьезный нюанс: для того чтобы они подействовали, они должны попасть непосредственно в печень. Если они попадают в другие органы, то могут вызвать нежелательные осложнения.

Исследователи из Массачусетского университета нашли новое решение этой проблемы. Они разработали "IntelliGels" — небольшие гелеобразные носители, специально предназначенные для доставки лекарства прямо в печень. В ходе исследования одну группу мышей кормили диетой, богатой вредной пищей, что привело к ожирению, а другую группу держали на стандартной диете. Мышам, страдающим ожирением, ежедневно вводили лекарство, надежно упакованное в IntelliGels.

Мыши, страдающие ожирением, к большому удовольствию исследователей, сбросили весь набранный вес. Еще более обнадеживающим оказалось отсутствие явных побочных эффектов. В печени препарат высвобождается и начинает работать: снижает уровень жира в организме, усиливает сжигание жира и даже снижает уровень холестерина. Все эти эффекты сохранялись даже тогда, когда мыши продолжали придерживаться вредной диеты в течение пяти недель. Кроме того, воспаление печени, являвшееся побочным эффектом неправильного питания, также было устранено.

Пытаясь лучше понять принцип действия препарата, ученые обнаружили, что он активирует естественный процесс, снижающий уровень холестерина. Они предполагают, что препарат может повышать скорость метаболизма в организме для сжигания жира, но для подтверждения этого факта необходимы дополнительные исследования.

Результаты, полученные в процессе опытов на мышах, не всегда можно напрямую перенести на человека. Однако данное исследование с его инновационным подходом позволяет надеяться на успешную адаптацию изобретения для людей. Есть надежда, что при дальнейших исследованиях и доработках это открытие может привести к созданию принципиально нового метода лечения для тех, кто ведет непростую борьбу с ожирением.

Ранее Фокус писал о том, что ожирение необратимо изменяет работу мозга. Оно изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Также Фокус писал о том, сколько коллективных лет жизни потеряло человечество из-за глобальной проблемы ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения, ведь показатели продолжают расти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.