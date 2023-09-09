На дне реки обнаружили важный фрагмент легендарного корабля "Императрица Ирландия" (фото)
Печально известный корабль, затонувший в 1914 году, долгое время скрывал тайны произошедшего в недрах глубокой канадской реки, но спустя 30 лет исследователи обнаружили важнейшую деталь.
Не каждый день человеку выдается возможность просто наткнуться на то, что вы искали десятилетиями. Но именно это и случилось с Давидом Сен-Пьером. Он сделал фотографии некоего сооружения из глубоких и мутных вод реки Святого Лаврентия и сразу же узнал его. Это был не просто кусок старого, гниющего дерева, а значительная часть истории легендарного корабля, пишет CBC.
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В 1914 году недалеко от города Римуски, провинция Квебек, Канада, затонуло судно "Императрица Ирландии". Всего за 14 минут этот трагический инцидент привел к гибели более 1000 человек. Это событие и его хронологию многие канадцы и любители истории пытаются разгадать уже много лет. С тех пор преданные своему делу люди ныряют в воду, пытаясь собрать останки корабля со дна реки.
Недавняя находка — деревянная конструкция квадратной формы диаметром 2,4 м — может показаться обычной часть судна, незначительной в его масштабах, но это важная часть общей картины произошедшего. Вначале Сен-Пьер принял ее за перевернутый стол, но потом он более внимательно присмотрелся к находке и не поверил своим глазам. Он пояснил, что это платформа, предназначенная для поднятия главного компаса корабля, чтобы он мог находиться вдали от конструкции судна.
Интересно, что у Сен-Пьера, который уже 30 лет занимается исследованием трагической истории "Императрицы Ирландии", в коллекции уже была часть этой самой платформы. И хотя эта конструкция была найдена под водой в 1964 году, в 90-е годы при попытке ее извлечения она сорвалась. Таким образом, в течение 30 лет ключевой фрагмент головоломки был потерян в мутных глубинах реки.
Обнаружение этой, с позволения сказать, "иголки в стоге сена" стала важным моментом для исторического сообщества. Команда, совершившая это удивительное открытие, работала по подсказкам человека, пытавшегося найти платформу еще в 1994 году. Найти ее было нелегко, и они скрупулезно прочесывали громадную территорию в надежде найти крохотную деталь, скрытую бескрайней гладью воды, глубина которой составляла 30 метров, а условия были далеко не идеальными. Но благодаря упрямству и зоркому глазу они сумели обнаружить давно потерянную компасную платформу.
Эта находка позволяет более четко представить, что произошло в ту роковую ночь 1914 года. Более того, открытие подчеркивает важность упорства и приверженности к делу, как ключевых ингредиентов успеха. Кто знает, какие еще исторические артефакты скрыты в недрах земли и ждут своего часа, а также смельчаков, готовых неустанно, на протяжении десятилетий, тратить время на их поиски.
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