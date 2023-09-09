На дне реки обнаружили важный фрагмент легендарного корабля "Императрица Ирландия" (фото)

Печально известный корабль, затонувший в 1914 году, долгое время скрывал тайны произошедшего в недрах глубокой канадской реки, но спустя 30 лет исследователи обнаружили важнейшую деталь.

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Не каждый день человеку выдается возможность просто наткнуться на то, что вы искали десятилетиями. Но именно это и случилось с Давидом Сен-Пьером. Он сделал фотографии некоего сооружения из глубоких и мутных вод реки Святого Лаврентия и сразу же узнал его. Это был не просто кусок старого, гниющего дерева, а значительная часть истории легендарного корабля, пишет CBC.

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В 1914 году недалеко от города Римуски, провинция Квебек, Канада, затонуло судно "Императрица Ирландии". Всего за 14 минут этот трагический инцидент привел к гибели более 1000 человек. Это событие и его хронологию многие канадцы и любители истории пытаются разгадать уже много лет. С тех пор преданные своему делу люди ныряют в воду, пытаясь собрать останки корабля со дна реки.

Недавняя находка — деревянная конструкция квадратной формы диаметром 2,4 м — может показаться обычной часть судна, незначительной в его масштабах, но это важная часть общей картины произошедшего. Вначале Сен-Пьер принял ее за перевернутый стол, но потом он более внимательно присмотрелся к находке и не поверил своим глазам. Он пояснил, что это платформа, предназначенная для поднятия главного компаса корабля, чтобы он мог находиться вдали от конструкции судна.

Платформа, обведенная красным цветом, на "Императрице Ирландии" была прикреплена к одной из самых высоких точек корабля Фото: David Saint-Pierre collection

Интересно, что у Сен-Пьера, который уже 30 лет занимается исследованием трагической истории "Императрицы Ирландии", в коллекции уже была часть этой самой платформы. И хотя эта конструкция была найдена под водой в 1964 году, в 90-е годы при попытке ее извлечения она сорвалась. Таким образом, в течение 30 лет ключевой фрагмент головоломки был потерян в мутных глубинах реки.

Обнаружение этой, с позволения сказать, "иголки в стоге сена" стала важным моментом для исторического сообщества. Команда, совершившая это удивительное открытие, работала по подсказкам человека, пытавшегося найти платформу еще в 1994 году. Найти ее было нелегко, и они скрупулезно прочесывали громадную территорию в надежде найти крохотную деталь, скрытую бескрайней гладью воды, глубина которой составляла 30 метров, а условия были далеко не идеальными. Но благодаря упрямству и зоркому глазу они сумели обнаружить давно потерянную компасную платформу.

Эта находка позволяет более четко представить, что произошло в ту роковую ночь 1914 года. Более того, открытие подчеркивает важность упорства и приверженности к делу, как ключевых ингредиентов успеха. Кто знает, какие еще исторические артефакты скрыты в недрах земли и ждут своего часа, а также смельчаков, готовых неустанно, на протяжении десятилетий, тратить время на их поиски.

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