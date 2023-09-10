Жить можно, но недолго. Впервые марсоход NASA создал на Марсе пригодный для дыхания кислород

Марсоход Perseverance создал столько кислорода, сколько нужно взрослому человеку для дыхания в течение 3 часов.

Первый в истории эксперимент по производству кислорода на другой планете дал впечатляющие результаты. Несмотря на то, что количество произведенного кислорода не так велико, все же это первый шаг к более масштабному производству необходимо для дыхания будущих поселенце на Марсе ресурса, пишет Live Science.

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В течение двух лет марсоход Perseverance с помощью своего прибора MOXIE занимался созданием кислорода на Марсе из углекислого газа, взятого из разреженной атмосферы Марса.

Ученые из NASA подвели некоторые итоги данного исторического эксперимента и заявили о том, что марсоход за все это время смог создать 122 грамма кислорода. Этого количества достаточно для того, чтобы взрослый человек мог дышать в течение 3 часов, а, например, собака средних размеров – 10 часов.

Таким образом, согласно заявлению NASA, есть надежда на то, что подобные эксперименты приведут к появлению более масштабных установок, которые будут создавать кислород на Красной планете и таким образом это обеспечит долговременное присутствие людей на Марсе.

Ученые хотят использовать ресурсы планеты для того, чтобы извлекать из них все необходимое для жизни будущих поселенцев и в первую очередь речь идет о кислороде. Пригодный для дыхания кислород марсоход добывал с помощью переработки углекислого газа, которым наполнена разреженная атмосфера очень негостеприимной для человека Красной планеты.

Марсоход Perseverance создал столько кислорода, сколько нужно взрослому человеку для дыхания в течение 3 часов Фото: NASA

Примерно 95% атмосферы Марса состоит из углекислого газа. Поэтому с помощью прибора MOXIE марсоход Perseverance отделял атомы кислорода, а затем сохранял их в специальной капсуле. Остатки процесса переработки аппарат NASA выбрасывал обратно в атмосферу в виде угарного газа. Если углекислый газ – это диоксид углерода, то есть CO2, то угарный газ — это монооксид углерода, то есть СО.

По словам ученых, в будущем астронавты на Марсе смогут создавать кислород не только для дыхания, но и для создания топлива для космических ракет. Таким образом в рамках будущих миссий на Красную планету не придется доставлять большое количество топлива и кислорода, что сделает такие полеты значительно дешевле.

В то же время, человек не сможет прожить на Марсе без скафандра даже нескольких минут. Мало того, что там нечем дышать, так еще и средняя температура на планете составляет минус 62 градуса Цельсия. В добавок низкое давление на Марсе приведет к быстрому закипанию крови. Но и это еще не все. На Марсе нет защитного озонового слоя, а потому солнечное и космическое излучение может серьезно навредить человека, например, оно может привести к разрушению костей.

Большая, пустынная, холодная и негостеприимная планета все же после Луны для NASA остается главной целью для колонизации. Но первый пилотируемый полет сюда состоится не раньше, чем в конце 2030-х годов.

Напоминаем, что марсоход Perseverance занимается исследованиями поверхности Марса, его атмосферы, а также поисками признаков внеземной микробной жизни. И в этом ему помогает небольшой летательный аппарат Ingenuity. Фокус уже писал о том, что недавно этот марсианский вертолет установил новые рекорды на Марсе.