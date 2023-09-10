Это действительно страшно: на новых кадрах видно, как выглядит изнутри ураган Ли (видео)

После просмотра этого видео вам скорее всего не захочется оказаться рядом с таким ураганом.

Американские пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США подлетели близко к урагану Ли, который представляет собой тропический шторм, в настоящее время бушующий над Атлантическим океаном. В результате с самолета были сняты ужасающие кадры того, что происходит внутри урагана, пишет Space.

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Сейчас ураган Ли ученые отнесли к ураганам 4-й категории, а это значит, что ветер дует со скоростью от 209 до 251 км/ч. По состоянию на пятницу, 8 сентября, тропический шторм находится в Атлантическом океане к востоку от Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Ученые ожидают, что ураган в ближайшее время переместиться на север.

Согласно заявлению Национального центра ураганов Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пока неизвестно, нанесет ли какой-либо ущерб ураган атлантическому побережью США.

Ураган Ли является уже четвертым ураган и 13-м получившем название тропическим штормом в 2023 году. Например, в конце августа ураган Идалия обрушился на побережье Мексиканского залива США и нанес серьезный ущерб. Тогда погибло по меньшей мере семь человек.

Чтобы сделать подобные уникальные кадры пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США летают на специализированных самолетах WC-130J Hercules. Они оснащены особыми метеорологическими датчиками, в том числе зондами, которые отправляют внутрь урагана. Таким образом можно получить информацию о скорости и силе ветра, температуре и давлении внутри тропического шторма.

WC-130J Hercules может оставаться в воздухе почти 18 часов. Таким образом можно собрать много важных данных о погоде в течение длительных периодов времени.

Подробнее об урагане Ли Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что фотограф запечатлел струи перевернутых молний, которые вырываются из урагана. Эти гигантские струи чрезвычайно редкие. Они в 50 раз мощнее обычных молний и могут достигать границ космоса.

Напоминаем, что ученые рассказали, как мощные ураганы влияют на жизнь животных в океане. Последствия штормов на суше хорошо видны, однако они также существенно влияют и на обитателей морей, как уже писал Фокус.