Магазинчик ужасов. Названы 10 самых распространенных кошмаров по мнению науки

Исследования показывают, что большинство наших снов тесно связаны с тем, что мы проживали в своей жизни, однако некоторые тревожные сны снятся всем людям на планете.

Как правило, наши сны связаны с тем, что происходило в течение нашей жизни или в течение дня. Однако ученые также обнаружили, что существуют сны, которые объединяют всех нас, пишет Science Alert.

По словам руководителя лаборатории сна Центрального института психического здоровья в Мангейме (Германия) Михаэля Шредла, подобны сны связаны с проблемами, с которыми каждый человек сталкивается в своей жизни наяву. Отметим, что ученым сложно делать какие-либо обобщения относительно кошмаров, так как наука не пришла к единому мнению, почему мы вообще видим сны.

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Однако исследователи отмечают, что в темах кошмаров есть базовые закономерности, которые могут помочь интерпретировать то, что пытается воспроизвести наш мозг. Понимание этих закономерностей может стать отправной точкой для определения того, с какими эмоциями вы имеете дело в своем подсознании.

В исследовании 2018 года Шредл с коллегами проанализировали более 1200 ночных кошмаров, попросив участников вспомнить и описать их самый последний тревожный сон. Далее им удалось разделить их по общим темам. В результате удалось составить рейтинг самых популярных кошмаров.

Заражение

Шредл отмечает, сны о заражении могут символизировать страх перед болезнями, грязью или любыми другими вещами, которые в вашем подсознании ассоциируются с мышами, тараканами или крысами.

Поскольку эти сны могут разворачиваться по-разному, есть много способов их интерпретировать. По словам Шредла, это также может быть примером чувства неуверенности или опасности в вашем доме.

Злое присутствие

Жуткое чувство подозрения, будто поблизости вас находится призрак, демон или инопланетянин. Шредл считает, что подобный сон может означать, что сновидец видит оскорбительное присутствие или просто подозревает, что оно рядом.

Ученые из Кливлендской клиники отмечают, что подобные сны, как правило, снятся тем, кто страдает сонным параличом. Это тревожное расстройство сна возникает, когда части мозга, удерживающие вас в покое во время сна, и части, которые удерживают вас во время сна, не общаются друг с другом.

Как правило, люди пережившие сонный паралич, сообщают о гуле, стоящем над ними, а также о неспособности двигаться, несмотря на все преложенные усилия.

Катастрофа

Еще одним не менее распространенным кошмаром являются сны на тему конца свет — будь то пожары, наводнения или ядерные осадки. Ученые предполагают, что подобные сны могут сигнализировать об общих опасениях за будущее, так как наш мозг может задумываться над тем, что его беспокоит. Это также зависит от того, воспринимаете ли вы перемены, приходящие в вашу жизнь, как позитивные или негативные.

Чувство беспокойства

Это чувств также является одним из самых распространенных среди кошмаров — когда человека преследует чувство чего-то важного и всеобъемлющего, о чем он забыл. Реципиенты, принявшие участие в исследовании, рассказывали о том, что знали, что что-то не так, однако не могли сказать, что именно, а потому испытывали дискомфорт.

Разногласия

Реципиенты рассказывают, что переживали в кошмарах межличностные конфликты или становились свидетелями словесной перепалки.

По данным исследователей, эти сны могут быть символом некоторой социальной тревоги по поводу личных отношений.

Болезнь и смерть

Как правило, люди видят, как они сами или их близкие заболевают, страдают, а затем умирают от болезни. Эти сны сложны и могут отражать множество вещей в зависимости от того, через что вы лично проходите. По сути, они могут быть символом общего страха перед болезнью или чувства потери контроля.

Преследование

В этих снах вас может преследовать человек, злое существо или что-то, чего вы даже не видите. Испытывать страх и бежать от его причин – это психология 101. Это поведение избегания, сказал Шредл. В общем, сны о погоне обычно означают, что вы беспокоитесь о чем-то, чего, возможно, избегаете.

Несчастный случай

Результаты исследования показывают, что мужчины видят больше кошмаров о падении, тогда как у женщин они встречаются реже. Шредл отмечает, что подобные сны могут быть буквальными и означать страх высоты, вождения или океана. Но с другой стороны они могут свидетельствовать о страхе потери контроля, страхе смерти или чувстве беспомощности.

Физическая агрессия

В этих сценариях на сновидца могут напасть, он может участвовать в драке или стать свидетелем того, как другие люди ссорятся. Ученые считают, что подобные кошмары могут отражать социальную тревогу, буквальный страх перед насилием или опасения по поводу уязвимости для критики других людей.

Неудача

Сюда входит все: от неспособности достичь цели до опоздания, потери, неспособности говорить, или забывания чего-либо, или совершения ошибки. Поскольку это одна из самых широких категорий кошмаров, здесь существует и множество интерпретаций. Например: сны об экзаменах означают неуверенность в своей способности работать или воспоминание о некоем тревожном событии. В конце концов Шредл считает, что подобные кошмары являются отображением некоторой неуверенности в себе и собственных силах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли связь между кошмарами в детстве и развитием болезни Паркинсона.