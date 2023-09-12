Похожа на Землю и совсем рядом с нами. Обнаружена планета-океан: здесь может быть жизнь

Эта планета в 2,6 раза больше Земли и имеет атмосферу богатую водородом.

Космический телескоп Уэбб провел наблюдение за не очень далекой от нас экзопланетой, которая была обнаружена еще 8 лет назад. Новые данные указывают на то, что эта планета может быть полностью покрыта водой и к тому же обнаружены признаки возможного существования здесь внеземной жизни, пишет The Guardian.

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Экзопланета K2-18 b вращается вокруг более холодной и меньшей чем Солнце звезды на расстоянии в 120 световых лет от нас. Согласно исследованию, опубликованному в Astrophysical Journal Letters, этот объект можно отнести типу планет, которые называются гикеанами или планетами-океанами.

Диаметр K2-18 b в 2,6 раза больше диаметра Земли, при этом планета в 8,6 раза больше Земли по массе. Но самое главное, что она находится возле своей звезды в так называемой зоне обитаемости. Это значит, что на этой планете есть условия для того, чтобы существовала жидкая вода.

Но астрономы считают, что на этой планете не просто существует вода, вся ее поверхность покрыта огромным океаном, то есть это полностью водный мир. Но это только предварительные данные, которые еще требуют своего уточнения.

Атмосфера планеты скорее всего состоит из водорода с примесями метана и углекислого газа, как показали предварительные данные телескопа Уэбб. Также в атмосфере были обнаружены молекулы углерода, что потенциально указывает на то, что здесь может быть жизнь, ведь этот один из строительных блоков известных живых организмов.

Эта планета в 2,6 раза больше Земли и имеет атмосферу богатую водородом Фото: The Conversation

Наблюдения телескопа Уэбб позволили обнаружить еще более интересные молекулы, чем углерод. По словам ученых, на этой планете замечены молекулы диметилсульфида, а они являются побочным продуктом жизнедеятельности фитопланктона в морской среде на Земле. Но эти данные также еще нужно подтвердить.

Пока что получается, что недалекая от нас планета может быть океаническим миром, который к тому же может быть населенным. Но ученые с осторожностью подходят к полученным результатам, потому как требуется провести еще несколько наблюдений за K2-18 b, чтобы получить больше информации о планете. Нужно понять, действительно ли под не очень толстым слоем атмосферы скрывается каменистая планета полностью покрытая водой, но и как много диметилсульфида в ее атмосфере.

Но есть еще одна проблема. Даже если K2-18 b – это водный мир, то не обязательно здесь может быть жизнь или есть условия для ее развития. По словам ученым, океан на этой планете может быть "кипящим супом", то есть вода здесь настолько горячая, что не сможет выжить ни один живой организм. По крайней мере, согласно теориям о гикеанах, на таких планетах это может быть обычным явлением.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили странную планету, которая нарушает теории и может состоять на наполовину из камня, наполовину из воды.

Также Фокус писал о том, что ученые пытаются разгадать загадку новой экзопланеты, которая стала меньше по размеру. Причина этого пока неизвестна.