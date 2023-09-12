Комбуча на Марсе: найден ключ к выживанию астронавтов на других планетах

Бактерии, обнаруженные в известном газированном напитке, могут помочь астронавтам создавать кислород.

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело эксперимент с культурами чайного гриба, которые известны своими ферментативными свойствами и потенциальной пользой для здоровья, чтобы оценить их выживаемость в космосе. Эти культуры имеют большое значение для выживания людей на Луне и Марсе, пишет Space.

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Комбуча или чайный гриб является известным газированным напитком, создаваемым на основе дрожжевых грибов и бактерий. Мало того, что некоторые микробы, которые помогают ферментировать чайный гриб, могут выжить в суровых условиях космоса, ученые считают, что эти организмы могут помочь астронавтам создавать кислород, необходимый им для дыхания. Благодаря своей способности производить кислород и функционировать как биофабрики, эта биотехнология может значительно улучшить будущие миссии на Луну и Марс, говорят ученые из ЕКА.

Благодаря своей способности производить кислород и функционировать как биофабрики, эта биотехнология может значительно улучшить будущие миссии на Луну и Марс, говорят ученые из ЕКА Фото: ESA

Культуры чайного гриба, которые представляют собой смесь нескольких видов бактерий и дрожжей, играют ключевую роль в создании напитка известного как комбуча. Если добавить в сладкий чай одну такую культуру, то микробы внутри будут потреблять сахар, размножаться ферментировать чайный гриб. Уже известно, что культуры чайного гриба могут выжить в самых экстремальных условиях на Земле. Дело в том, что микробы, из которых они состоят, слипаются вместе и образуют прочную пленку при неблагоприятных температурах или сильном излучении.

Когда ЕКА отправило некоторые бактерии, обнаруженные в культурах чайного гриба, в специальное устройство, расположенное на внешней стороне Международной космической станции (МКС) на 18 месяцев, то выяснилось, что микробы восстанавливают свою ДНК даже после повреждения от космической радиации.

Устройство Expose-R2 на Международной космической станции. В рамках проекта ЕКА внутри этих контейнеров, прикрепленных к внешней стороне МКС находились 46 видов бактерий и грибов Фото: ESA

По словам ученых, микробы, связанные с чайным грибом, могут создавать кислород. Если использовать способность этих микробов создавать кислород на других планетах, то астронавтам не придется искать другие способы его создания.

Таким образом астронавты будущих миссий лунной программы NASA Artemis могут взять с собой культуры чайного гриба на Луну, чтобы проверить такую возможность.По словам ученых, эти культуры демонстрируют большой потенциал в обеспечении долгосрочного присутствия человека на Луне и Марсе.

Фокус уже писал о том, что индийский аппарат из неудачной миссии сделал снимки своего успешного "родственника" на Луне. Индийские посадочный модуль и луноход были обнаружены орбитальным аппаратом, созданном также в Индии.

Также Фокус писал о том, что марсоходу NASA на Марсе удалось создать такое количество кислорода, которое позволило бы дышать человеку в течение нескольких часов. Этот кислород был произведен путем переработки углекислого газа, которым богата атмосфера Красной планеты.

Напоминаем, что астронавт на МКС использует новую камеру, чтобы увидеть удары необычных молний на Земле. Это будет продолжение исследований, которые начались еще 8 лет назад, как уже писал Фокус.