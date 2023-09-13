От Месопотамии до Греции: может ли глобальный потоп уничтожить человечество еще раз

На протяжении всей истории цивилизации по всему миру хранили рассказы о катастрофическом Всемирном потопе, который изменил раннее развитие человечества.

Пожалуй, самым известным изложением легенды является библейская история о Ноевом потопе. В то же время греческая мифология предлагает собственную интерпретацию, известную как потоп Девкалиона. Эти рассказы демонстрируют удивительные параллели с более ранними изображениями, задокументированными в летописях древнешумерской цивилизации, пишет GreekReporter.

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Греческая версия Всемирного потопа, потопа Девкалиона, разворачивается в античности, резонируя с темами человеческой злобы и божественного вмешательства. В ответ на человеческую распущенность Зевс решил уничтожить человечество, устроив колоссальный потоп, который затопил Грецию, уничтожив все живое.

Девкалион, под руководством своего отца Прометея, бросил вызов этому катаклизму, построив массивный деревянный сундук. По одной из версий легенды, которую рассказывает писатель II века Лукиан, Девкалион также собрал пары животных в этом колоссальном сосуде. Девять дней они боролись с бурным наводнением, пока оно не отступило и не высадило их на вершину горы. Девкалион и его жена, символически бросая камни за собой, взяли на себя задачу заселить Землю.

Библейская история имеет удивительное сходство. Ной, живший в такую же древнюю эпоху, оказался среди морально испорченного общества. В ответ на грехи человечества Бог постановил уничтожить человечество через катастрофический потоп.

Однако Бог, предвидя праведность Ноя, дал ему четкие инструкции построить колоссальный деревянный ковчег. Этот ковчег, подобный сундуку Девкалиона, защитил Ноя, его семью и некоторых животных на протяжении всего потопа.

После многих месяцев пребывания под водой ковчег остановился на горе, что позволило Ною и его семье выйти из него, фактически начав повторное заселение мира тремя сыновьями и их женами.

Необычные параллели между этими двумя рассказами вызывают вопросы об их происхождении. Одна из гипотез утверждает, что греки, возможно, адаптировали свой потоп Девкалиона непосредственно из еврейского Писания Библии.

Исторические записи указывают на значительное взаимодействие между греками и евреями, особенно в эпоху, когда греческое господство охватывало Иудею. Примечательно, что еврейские священные тексты уже были переведены на греческий язык до первого века до нашей эры, что делает правдоподобным, что греческие предания подверглись влиянию еврейских рассказов.

Шумерское клинописное письмо Фото: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg) / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Однако, существование подобных нарративов о потопе в различных культурах, охватывающих Европу и не только, указывает на более древнюю основу. Многие из этих рассказов могут уходить своими корнями в колыбель цивилизации в Месопотамии.

В месопотамской книге легенд есть "Эпос о Гильгамеше" — свидетельство шумерской истории о Всемирном потопе. Это повествование разворачивается вокруг Утнапиштима, который, как и Ной и Девкалион, пережил катастрофический потоп, уничтоживший человечество.

Божественное существо поручило ему смастерить массивный деревянный сундук кубической формы размером шестьдесят метров с каждой стороны, чтобы спасти свою семью и различных животных. Потоп, отражающий библейские сказания, затопил мир на неделю.

Когда вода постепенно отступила, сундук Утнапиштима нашел свое место упокоения на вершине горы Нисир, повторяя развязки своих греческих и библейских аналогов.

Необычное сходство между шумерским рассказом и его греческими и библейскими аналогами побуждает к дальнейшему исследованию возможных влияний и взаимосвязей древних цивилизаций. Некоторые ученые утверждают, что корни греческой мифологии можно проследить в Месопотамии, и эта концепция показана параллелями между мифами, такими как история об Адонисе и Афродите, которые отражают Таммуз и Иштар. Кроме того, некоторые греческие легенды имеют удивительное сходство с аккадскими оригиналами.

Более того, ученые обнаружили параллели в пантеонах греческих и месопотамских богов, отмечая общие генеалогии и даже общие титулы и имена среди божеств. Такое сближение мифологических элементов свидетельствует о значительном культурном обмене между этими древними цивилизациями.

В свете этих доказательств правдоподобно предположить, что история о потопе Девкалиона действительно могла возникнуть в Шумере, хотя точная хронология и передача остаются предметом постоянных научных дебатов.

После этих катастрофических событий различные рассказы о потопах завершаются обещанием, что они больше не повторятся. В частности, библейский рассказ, перекликающийся с другими легендами о Всемирном потопе, завершается заверением Бога Ною, что Землю больше никогда не затопит. Это символизирует появление первой радуги как божественного завета.

Этот повторяющийся мотив также присутствует в мексиканских легендах о наводнениях, где Бог дарует радугу как залог защиты от будущих потопов. Аналогично, на севере Индии легенда о наводнениях утверждает, что змея, принимая форму радуги, вмешивается, чтобы остановить паводковые воды.

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