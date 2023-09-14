Китай отправил на огненную погибель рекордный космический корабль (видео)

Китайский космический грузовой корабль уже сгорел в атмосфере Земли, хотя некоторые обломки все же упали в Тихий океан.

Грузовой корабль "Тяньчжоу-5" успешно отделился от китайской космической станции "Тяньгун" днем в понедельник, 12 сентября, а уже утром, во вторник, 13 сентября состоялся контролируемый спуск в атмосферу Земли, пишет Space.

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Согласно заявлению китайского космического агентства, космический грузовой корабль "Тяньчжоу-5" выполнил все поставленные перед ним задачи и сгорел в атмосфере Земли. Хотя часть этого корабля могла уцелеть и упала в южной части Тихого океана. Этот район над Тихим океаном страны, запускающие космические корабли и ракеты, используют для контролируемых спусков в атмосферу. Это необходимо, чтобы уцелевшие обломки не могли навредить человеческим поселениям.

Грузовой корабль "Тяньчжоу-5" успешно отделился от китайской космической станции "Тяньгун" днем в понедельник, 12 сентября, а уже утром, во вторник, 13 сентября состоялся контролируемый спуск в атмосферу Земли Фото: Скриншот

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-5" отправился в космос 12 ноября прошлого года, чтобы доставить необходимое оборудование и припасы для трех астронавтов миссии "Шэньчжоу-15", которые находились на космической станции "Тяньгун". Также на орбиту было доставлено топливо для поддержания станции на стабильной орбите.

Грузовой корабль длиной 10,6 метра, шириной 3,35 метра, и весом в 13,5 тонн долетел к станции "Тяньгун" всего за 2 часа и 7 минут. Таким образом был установлен новый мировой рекорд по сближению и стыковке с космической станцией.

Для Китая отправка "Тяньчжоу-5" стала уже четвертой грузовой миссией для поддержки жизнедеятельности станции за время существования китайского космического аванпоста "Тяньгун". Кстати, в мае этого года в рамках эксперимента, китайские ученые отправили на 33 дня грузовой корабль "Тяньчжоу-5" в автономный полет на околоземной орбите. Он снова состыковался с космической станцией в июне, после того, как астронавты миссии "Шэньчжоу-15" на своем космическом корабле полетели на Землю. Сейчас к трехмодульной орбитальной станции присоединены грузовой корабль "Тяньчжоу-6" и пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16", на борту которого прибыл новый китайский экипаж.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: Xinhua

Каждый космический грузовой корабль "Тяньчжоу" может находится в рабочем состоянии в течение более года. Такие корабли состоят из двух частей: капсулы для грузов и двигательной системы. Эти "грузовики" могут доставлять на орбиту до 7 тонн грузов.

Китай планирует запускать космические грузовые корабли "Тяньчжоу" к станции "Тяньгун" каждые 8 месяцев, а сама работа станции, которая полностью была собрана осенью прошлого года, рассчитана минимум на 10 лет.

Фокус уже писал о том, что Китай собирается запустить первый многоразовый пилотируемый космический корабль, в котором смогут полететь в космос одновременно 7 астронавтов.

Напоминаем, что китайские ученые ведут работы по созданию устройств, которые способны управлять удаленным объектами в космосе без физического контакта. Есть уже первые успехи в этом направлении, как уже писал Фокус.