"Жуткая голова": найденная окаменелость принадлежала огромному хищнику, жившему еще до динозавров

Культовая репутация динозавров, таких как тираннозавр рекс, часто затмевает существование более ранних грозных существ. Примерно за 40 миллионов лет до эры динозавров Южная Америка была домом для ужасного хищника, известного как Pampaphoneus biccai.

В Бразилии найдена удивительно хорошо сохранившаяся окаменелость хищника возрастом 265 миллионов лет. Эта чрезвычайная находка состоит из черепа, ребер и костей лап, принадлежавших Pampaphoneus — хищнику высокого уровня, что жил перед катастрофическим событием, которое привело к вымиранию 86 процентов видов животных на Земле, пишет IFLScience.

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Pampaphoneus принадлежал к группе диноцефалов, группе животных, обитавших на суше. Это название происходит от греческого "ужасная голова", из-за толстых черепных костей, характерных для этой группы. Хотя окаменелости этой группы задокументированы в Азии и Южной Африке, их присутствие в Южной Америке остается относительно немногочисленным.

Ведущий автор Матеус А. Коста Сантос, аспирант Палеонтологической лаборатории Федерального университета Пампа (UNIPAMPA), прокомментировал открытие: "Окаменелость найдена в среднепермских породах, в районе, где кости не так распространены, но всегда вызывают приятные сюрпризы. Найти новый череп Pampaphoneus спустя столько времени было чрезвычайно важно для расширения наших знаний о животном".

Большие глазницы и огромные зубы могут помочь нам узнать, каким хищником был Pampaphoneus biccai Фото: Felipe Pinheiro

Процесс исследования, осложненный задержками, вызванными пандемией COVID-19, длился более трех лет. Примечательно, что недавно найденная окаменелость является лишь вторым черепом Pampaphoneus, когда-либо найденным в Южной Америке, и она превосходит своего предшественника по размерам. По оценкам исследовательской группы, это удивительное существо достигало 3 метров в длину и весило примерно 400 килограммов. Для сравнения, самая большая из ныне существующих крупных кошек, сибирский тигр, весит около 300 килограммов.

Череп животного имеет грозные клыки, что указывает на способность кусать настолько сильно, что может сокрушить кости. Занимая нишу, подобную нише современных больших котов, это существо было искусным хищником, способным охотиться на таких существ, как миниатюрный дицинодонт Rastodon и колоссальная амфибия Konzhukovia.

Доктор Пирс прокомментировал: "Это животное было страшным на вид, и оно, по-видимому, вызывало настоящий ужас у всех, кто пересекал его путь. Эта находка позволяет заглянуть в структуру сообществ наземных экосистем накануне крупнейшего массового вымирания всех времен и народов. Это невероятная находка, которая демонстрирует глобальную важность окаменелостей Бразилии".

Открытие окаменелости Pampaphoneus вместе с идентификацией его потенциальных видов-жертв намекает на перспективу дальнейших захватывающих палеонтологических открытий в регионе Пампа.

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