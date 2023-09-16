Панцири и ножки хрустят на зубах. Названа неожиданная диета, улучшающая обмен веществ

Несмотря на то, что многие из нас предпочли бы избегать диеты из насекомых, исследователи считают, что она может быть полезной для здоровья.

Едва ли найдется множество людей, которые согласились бы придерживаться диеты из насекомых, однако исследователи обнаружили, что хрустящие панцири и ножки, похоже, являются питательной добавкой, положительно влияющей на обмен веществ, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WUSL) обнаружили, что питательные вещества в панцирях насекомых способны вызвать врожденный иммунный ответ, который улучшает метаболизм млекопитающих.

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В ходе исследования ученые кормили мышей диетой, включающей хитин — обильный полисахарид, присутствующий в экзоскелетах насекомых, панцирях ракообразных и грибах. Такой рацион привел к тому, что желудки животных раздулись, что повлекло иммунный ответ. Конечным эффектом диеты из насекомых стало производство уникального кишечного фермента под названием AMCase, необходимого для переваривания хитина и активации клеток, регулирующих жировые ткани.

Более ранние исследования показали, что млекопитающие, как правило, не производят ферменты, достаточно сильные, чтобы расщеплять объемистые полисахариды. Однако теперь ученые полагают, что хитин является исключением, имеющим глубокие эволюционные корни.

Исследования также свидетельствуют о том, что до вымирания динозавров древние млекопитающие питались насекомыми гораздо чаще, чем сегодня. Ученые также обнаружили, что некоторые временные млекопитающие уже давно приспособились к перевариванию хитина. Известно, что насекомые не только безопасны для потребления млекопитающими, в том числе и людьми, но также могут обеспечивать важные питательные вещества, например, белок.

В результате некоторые животные считают, что именно насекомые должны составлять большую часть нашего рациона. Однако ученые все еще пытались понять, какие части насекомых являются наиболее полезными. В этом исследовании исследователи обнаружили, что хитиновая диета в сочетании с высоким потреблением жиров в конечном итоге улучшила метаболизм животных в сравнении с мышами, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров без хитина.

По словам соавтора исследования, иммунолога Стивена Ван Дайкена, полученные данные согласуются с предыдущими работами ученых и свидетельствуют о том, что употребление хитина, по-видимому, способствует здоровому микробиому в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Чтобы проверить, какую роль в этому процессе играет хитин, ученые нарушили способность некоторых животных вырабатывать фермент AMCase, а соответственно переваривать хитин. В результате животные демонстрировали устойчивость к увеличению веса. В дальнейших исследованиях ученые планируют расширить свои исследования на людей.

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