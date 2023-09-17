Переливание будет не нужно. Ученые нашли способ ускорять выработку крови нашим организмом

Ученые обратили внимание на незаметный ген, который оказался ключом к регулированию скорости восстановления крови в нашем организме и, возможно, даст подсказки к борьбе с некоторыми видами рака.

Кровь имеет неоспоримое значение для нашего выживания, по сути, являясь для всего нашего организма своеобразным топливом. Все мы знаем, что без достаточного количества крови наша жизнь попросту невозможна. Однако, несмотря на всю ее важность, до сих пор существуют области, связанные с ее выработкой, которые до конца не изучены наукой. Недавно было проведено прорывное исследование, которое добавило кусочек к этой головоломке, выявив запутанную взаимосвязь между белком SOX17 и геном Rasip1, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Для контекста, белки можно сравнить с механизмами наших клеток. Некоторые белки играют роль в определении того, активен или нет тот или иной ген — участок ДНК. Одним из таких белков, который давно интригует ученых, является SOX17. Он известен как фактор транскрипции — научный термин, означающий, что он регулирует активность генов.

Мы знаем, что клетки крови возникают из так называемых гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). И некоторые данные свидетельствуют о том, что SOX17 играет ключевую роль в создании этих клеток, продуцирующих кровь, особенно на ранних стадиях развития.

Для более глубокого изучения этой роли группа исследователей проанализировала скопления клеток с целью выявления различий между теми, в которых присутствует SOX17, и теми, в которых его нет. Для этого использовался метод, называемый анализом РНК-секвенирования. Этот метод похож на изучение списка всех активных рабочих на двух фабриках с целью выявления различий в их ролях или численности.

При таком глубоком погружении в клеточную среду внимание исследователей привлек один ген под названием Rasip1. Известно, что Rasip1 играет важную роль в сосудистых клетках — клетках, выстилающих наши кровеносные сосуды.

В ходе исследования авторы выяснили, что белок SOX17 должен взаимодействовать с определенной частью гена Rasip1, чтобы включить его. Это все равно что выяснить, что для того, чтобы машина заработала, нужно, чтобы определенная кнопка была нажата определенным пальцем, получив таким образом способ гарантированно ее запускать. Когда исследователи изменили уровень Rasip1, это оказало непосредственное влияние на производство крови. Меньшее количество Rasip1 означало меньшую активность кроветворения, а большее его количество – ее увеличение.

Старший научный сотрудник Тецуя Тага объясняет полученные результаты просто: SOX17 повышает экспрессию Rasip1, что способствует развитию важных стволовых клеток, продуцирующих кровь. Но почему это вообще должно нас волновать? Понимание этих сложных процессов кроветворения имеет огромное значение. Формирование крови — это не просто одноразовое явление в период раннего развития, оно продолжается на протяжении всей жизни. Данное исследование — это шаг вперед в понимании тонкостей кроветворения и, возможно, первопричин заболеваний крови и даже некоторых видов рака.

Хотя наука, стоящая за этим открытием, может показаться сложной, ее вклад в понимание процессов производства организмом крови невозможно преуменьшать. Понимание этих основ нашей биологии может проложить путь к более совершенным и эффективным методам лечения серьезных заболеваний в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что свежая кровь действительно может обладать омолаживающими свойствами. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого удалось регенерировать мышечную ткань грызунов.

Также Фокус писал о том, как нелегальные процедуры омолаживания кровью в спа-салоне спровоцировали вспышку ВИЧ. Печальное происшествие, сломавшее жизни многим людям, случилось, когда в погоне за красотой клиенты спа-спалона прибегли к нелицензированной рискованной процедуре омоложения.