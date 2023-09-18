Самый близкий к Солнцу космический аппарат NASA пролетел через огромный взрыв на Солнце (видео)

Солнечный зонд "Паркер" стал первым космическим аппаратом, который пролетел через корональный выброс массы на Солнце.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале The Astrophysical Journal, космический аппарат "Паркер" провел два дня внутри мощного извержения миллиардов тонн плазмы, пишет Forbes.

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Самым близким на сегодняшний день к Солнцу космическим аппаратом является солнечный зонд "Паркер", запущенный в космос 5 лет назад для исследования нашей звезды. Группа ученых представила результаты исследования одного из его приближений к Солнцу, которое произошло 22 сентября прошло года.

Тогда "Паркер" провел два дня внутри коронального выброса массы, то есть огромного потока плазмы, выброшенной с Солнца, находясь на расстоянии в 9,2 млн км от поверхности звезды. Аппарат смог пересечь передний края выброса, то есть ударную волну.

Для сравнения, расстояние от Солнца до Земли – 150 млн км, а от Солнца до Меркурия (первая планета от Солнца) – 37 млн км. То есть, аппарат NASA находился почти в 4 раза ближе к нашей звезде, чем самая близкая к ней планета Солнечной системы.

То, что увидел в это время солнечный зонд, было зафиксировано его прибором WISPR и ученые создали уникальный видеоролик, который можно увидеть ниже.

По словам ученых, благодаря аппарату "Паркер" им впервые в истории удалось наблюдать за извержением плазмы с такого близкого расстояния от поверхности Солнца. До этого настолько огромный корональный выброс массы с такой дистанции никогда не удавалось запечатлеть.

Когда солнечный зонд "Паркер" пролетел сквозь корональный выброс массы, то его приборы зафиксировали, что что скорость частиц плазмы достигает 1350 км/с, а это значит, что это было одно из самых мощных извержений на Солнце. Но поток плазмы улетел не в сторону Земли, поэтому негативных последствий от него не было. По словам ученых, такие потоки плазмы могут вызвать настолько сильную геомагнитную бурю, что это может нанести колоссальный ущерб экономике многих стран мира.

Корональные выбросы массы часто появляются после появления вспышек на Солнце и связаны с изменениями линий магнитного поля звезды. Эти линии разрываются, а затем соединяются вместе, что приводит к появлению масштабных извержений.

Корональные выбросы массы часто появляются после появления вспышек на Солнце Фото: Forbes

Если подобный поток плазмы направлен на Землю, то по достижению планеты, он может вызвать появление геомагнитной бури. Она может изменить форму магнитного поля Земли, а также становится причиной появления очень ярких полярных сияний. Кроме такого безобидного воздействия на планету геомагнитные бури имеют и негативную сторону – они могут нанести серьезный вред спутникам, вывести из строя системы связи и вызвать отключения электроэнергии.

Как уже писал Фокус, 27 сентября солнечный зонд "Паркер" должен совершить первый из пяти самых близких облетов Солнца. Вообще до конца 2024 года подобных облетов должно состоятся пять. Во время таких сближений с Солнцем аппарат NASA будет увеличивать скорость полета и сокращать дистанцию до нашей звезды.