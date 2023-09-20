Ученые обнаружили секретный ингредиент создания розовых алмазов на Земле

Розовые алмазы являются очень редкими среди драгоценных камней, но теперь ученые знают, каким образом они появились у поверхности.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Nature Communications, ученые выяснили что же произошло в далеком прошлом Земли для того, чтобы сформировались розовые алмазы и появились вблизи поверхности, пишет IFLScience.

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Для того, чтобы в недрах Земли образовались алмазы необходимы огромная температура и давление. Но самыми редкими на планете являются цветные алмазы, и они составляют всего 0,01% от всех добываемых драгоценных камней. Очень редко встречаются синие, зеленые, фиолетовые, оранжевые, красные и розовые алмазы, намного чаще встречаются желтые и коричневые.

Почти 90% розовых алмазов были обнаружены в руднике Аргайл в Австралии. Обработанные розовые алмазы, которые превращаются в розовые бриллианты могут стоить десятки миллионов долларов. Ученые изучили данное месторождение алмазов и выяснили, каким образом они появились близко к поверхности.

Большинство месторождений алмазов находится в центре древних континентов, в вулканических породах, которые быстро перенесли алмазы из недр Земли на поверхность. Но для того, чтобы алмазы стали розовыми на должно оказать влияние столкновение тектонических плит, которые приводят изменению кристаллической решетки алмазов.

Для того, чтобы в недрах Земли образовались алмазы необходимы огромная температура и давление Фото: IFLS

Ученые выяснили, что розовые алмазы в руднике Аргайл образовались в результате распада древнего суперконтинента Нуна, около 1,3 миллиарда лет назад. Этот континент не распался полностью и позже стал Австралией, но в то время это привело к созданию разрывов в земной коре, через которые магма могла вырваться на поверхность и приносить с собой розовые алмазы.

Сами же розовые алмазы сформировались в недрах в результате столкновения двух частей древнего континента в сотнях километров под поверхностью. Таким образом розовые алмазы оказались очень близко к поверхности, что нехарактерно для таких драгоценных камней.

Суперконтиненты, которые образуются, когда несколько континентов объединяются в единый массив суши, возникали несколько раз в истории Земли. По словам ученых, раньше считалось, что возраст месторождения Аргайл составляет 1,2 млрд лет, но оказалось, что эта местность на 100 млн лет старше. Ученые считают, что места, где сталкивались древние континенты являются источниками месторождений алмазов, а потому новое открытие важно для будущих поисков.

Фокус уже писал о том, что заставляет потоки алмазов вырываться из недр планеты. Ученые обнаружили закономерность, с которой драгоценные камни вырываются из сердца планеты в результате мощных извержений вулканов.

Миллионы лет древние фабрики в недрах Земли усеивают планету алмазами и ученые выяснили, почему это происходит. Исследователи считают, что раскрыли тайну того, почему алмазы извергаются из недр планеты и рассыпаются по поверхности Земли, как уже писал Фокус.