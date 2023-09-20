Опасны ли коричневые вкрапления в сырых яйцах: ученые объяснили, что это такое

На фоне того, что одна недомытая ягода может серьезно навредить нашему организму, коричневые и красные пятна в желтке яиц могут вызывать у многих людей серьезное подозрение об их безопасности.

Покупая упаковку яиц в магазине, принося их домой и начиная готовить, в желтках мы иногда находим коричневые и красные точки, хотя на первый взгляд они хранились в правильных условиях. Нахождение чего-то, что не должно быть в еде вызывает не самые приятные мысли. К счастью, наука уже давно изучила эти вкрапления и готова поделиться этим с нами. О том, что за загадочные пятна появляются в некоторых желтках и как это влияет на их съедобность, пишет IFLScience.

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Красные и коричневые точки, которые вы видите в некоторых яйцах, обычно являются пятнами крови или вкраплениями мяса. Они встречаются нечасто, хотя звучат от этого не менее не аппетитно. На самом деле, согласно одному исследованию, из множества яиц, производимых в промышленных масштабах, менее 1% имеют такие пятна. Существует метод, при котором с помощью яркого света можно заглянуть внутрь яйца и обнаружить все недостатки еще до фасовки. Яйца с такими пятнами обычно удаляются, но некоторые из них все же могут оказаться в вашей коробке.

Пятна крови могут появиться в процессе формирования яиц. Вот как он происходит: яйцо начинает формироваться в заполненном жидкостью кармане внутри курицы, называемом фолликулом. Эти фолликулы окружены крошечными кровеносными сосудами. Иногда, когда фолликул лопается, чтобы выпустить яйцо, эти сосуды кровоточат. Кровь может прилипнуть к желтку, что приводит к появлению кровяного пятна. Иногда, хотя и редко, кровотечение может произойти в другом месте, что приводит к появлению кровяного пятна на белке яйца.

Короткое видео, демонстрирующее процесс формирования яйца внутри курицы

Мясные пятна — это немного другое явление из той же категории. Это небольшие кусочки ткани, которые яйцо захватывает при движении внутри курицы. Чаще всего они находятся в яичном белке. Они могут быть коричневыми, красными или даже белыми. Пятно крови иногда может выглядеть как пятно мяса, если при определенных процессах ее цвет изменится.

Вероятность появления в яйце кровяных или мясных пятен может быть повышена несколькими факторами. На это может повлиять возраст курицы, ее питание, условия содержания и даже гены. Например, если куры не получают достаточного количества витамина А, они с большей вероятностью будут нести яйца с пятнами крови. Аналогично, если куры живут в местах с повышенным шумом, экстремальными температурами, вредными бактериями и вирусами, это также может увеличить вероятность появления пятен.

Следует ли нам выкидывать такое яйцо или оно вполне съедобно? Тут, наука спешит обрадовать нас – такие яйца пригодны к употреблению! Но, как и с любыми нестандартными ситуациями, тут есть свои нюансы. Центр безопасности яиц уверяет, что яйца с такими пятнами можно употреблять в пищу при условии, что они хорошо проварены. Если вы все же сомневаетесь оставлять ли эти образования в своем блюде, то можете легко выковырять пятнышко. Так что не позволяйте крошечной точке помешать вам насладиться завтраком. Просто варите яйцо тщательно и наслаждайтесь этим невероятно вкусным продуктом, не смотря на некоторые его необычности.

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