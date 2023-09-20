Прирожденные алкоголики. Мозг женщин и мужчин по-разному относится к спиртным напиткам

Ученые провели уникальное исследование малоизученного, но критически важного белка в нашем организме и сделали неожиданные выводы о том, как природа распределила наши склонности по половому признаку.

Выбор разнообразных напитков, зачастую, кажется бескрайним, как и наши вкусы, влияющие на него. Но то, что стоит в основе наших предпочтений определенным напиткам и отвращению от других, долгое время оставалось загадкой. Ответ, возможно, кроется в нашем мозге. Так, недавнее исследование показало, что химическое вещество в головном мозге может вызывать у женщин горький вкус алкоголя, что, возможно, объясняет, почему мужчины и женщины могут по-разному относиться к спиртным напиткам, пишет New Atlas.

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Для начала давайте определимся с неприятной, но важной статистикой: ежегодно в мире от алкоголя умирает около 3 млн. человек. За последние два десятилетия рискованное употребление алкоголя, например, постоянное пьянство, стало более распространенным среди женщин. Поэтому ученые стремятся понять этот сдвиг и то, как с ним можно будет бороться.

Исследователи из Мельбурнского института неврологии и психического здоровья обратили внимание на белок в мозге, называемый CART (кокаин- и амфетамин-регулируемый транскрипт). Этот белок участвует во многих функциях организма, таких как управление энергией, настроением и поведением, связанным с вознаграждением, например, употреблением алкоголя. Однако из-за того, что изучать систему CART всегда было довольно сложно, известно о ней не так много.

Ли Уокер, ведущий автор исследования, подчеркнула значение вкусового фактора в потреблении алкоголя. Она пояснила: "Представьте, что вы впервые пробуете алкоголь. Если он горький на вкус, вы, скорее всего, не захотите больше его употреблять. Но если он, к примеру, сладкий, то вы можете сделать еще один глоток, затем еще. И у вас останутся позитивные воспоминания об употреблении этого напитка". Группа Уокер выяснила, что химическое вещество в мозге вызывает у женского пола горький вкус алкоголя, если его не подсластить.

Группа провела эксперименты с использованием мышей-самцов и мышей-самок. У некоторых из них был выключен ген CART. Всех мышей приучили употреблять большое количество алкоголя. Затем им давали две бутылки: с алкоголем и с водой, и в течение 10 недель наблюдали за их привычкой его употребления. Чтобы проверить, изменит ли ее вкусовой фактор у самок мышей, в некоторые бутылки с алкоголем добавляли сахар.

В результате авторы выяснили, что самцы мышей пили больше алкоголя, когда CART был выключен. Самки, напротив, пили меньше, если алкоголь не был подслащен. Это позволило предположить, что без влияния белка CART алкоголь не нравится самкам.

Также исследователи выяснили, что эти различия не связаны с половыми гормонами в организме. Напротив, они связаны с определенной областью мозга — центральным ядром миндалины, где CART играет роль в контроле потребления алкоголя. Если отключить CART в этой части мозга, то самки мышей оказывались более склонны к употреблению подслащенного алкоголя.

Это открытие дало понимание того, как CART влияет на вкус алкоголя для женщин, и позволило по-новому взглянуть на причины, по которым женщины могут быть склонны к его употреблению. Это понимание, в свою очередь, открывает возможности для создания методов лечения, которые помогут женщинам справиться с чрезмерным употреблением алкоголя более эффективно и комфортно. Кроме того, признание различий между мужским и женским мозгом может привести к созданию более эффективных методов лечения проблем, связанных с мозгом у женщин, не основываясь на показателях мужского мозга

Ранее Фокус писал о том, что произойдет с организмом, если вовсе отказаться от употребления алкоголя. Некоторые люди решают полностью отказаться от употребления любого алкоголя. Но у этого есть свои последствия.

Также Фокус писал о том, что пить и не пьянеть попросту невозможно. Исследование показало, что сильно пьющие люди пьянеют даже хуже, чем те, кто употребляет алкоголь намного реже.

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