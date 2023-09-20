Во Львове хирурги с помощью робота Da Vinci удалили опухоль 4-летней девочке (фото)

У девочки образование, размер которого составлял 15 см, зафиксировали в правом надпочечнике — эндокринной железе, имеющее важное значение в обмене веществ.

Во львовской детской больнице св. Николая хирурги применили робот Da Vinci для того, чтобы удалить опухоль надпочечника 4-летней Алине. Первое медицинское объединение Львова в Facebook сообщило подробности.

До этого маленькая пациентка перенесла трансплантацию костного мозга. До этого хирургических вмешательств с применением робота-хирурга Da Vinci в нашем государстве не проводилось.

Девочка из Винницы с прошлого лета ребенок борется с тяжелым недугом. Сначала у нее поднялась температура. Впоследствии родители обратились к медикам. Ребенку диагностировали злокачественную опухоль нервной системы — нейробластому 4 стадии.

При нейробластоме опухоли, как указано в сообщении, могут развиваться в любом участке симпатической нервной системы в организме человека. У девочки она локализовалась в правом надпочечнике — эндокринной железе, играющей важное значение в обмене веществ. При этом опухоль достигала аж 15 см.

Специалисты ожидали определенного этапа лечения для того, чтобы провести операцию. Они следили за показателями девочки.

Удалили опухоль полностью с помощью робота Da Vinci. Врачи отметили, что такой метод более точный и не такой травматичный для детей. Операция происходит через мини-разрез, а встроенная мини-диагностическая система позволяет врачам реализовать точные и ювелирные вмешательства. Образование уменьшилось до 5 см, Алинка с родителями приехала во Львов.

Напомним, 13 сентября стало известно, что львовские хирурги удалили у 12-летнего подростка редкую опухоль размером 6 см. Образование больших размеров было нетипично размещено в области шеи.