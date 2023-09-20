Сбалансированные и полезные: 8 овощей, которые укрепят здоровье и помогут сбросить вес

Многие люди буквально живут на весах, забывая о жизненно важном балансе углеводов в организме. К счастью, ученые и диетологи спешат напомнить лучших кандидатов для здорового похудения

Ажиотаж вокруг низкоуглеводных диет, таких как Аткинс и кето, кажется, становится сильнее с каждым годом, несмотря на предупреждения ученых. В поисках методов оставаться стройными важно помнить одно: углеводы необходимы. Они питают наш организм и помогают нам двигаться. Но, как и во всем, тут важен баланс, ведь перебор и недостаток углеводов могут серьезно навредить здоровью. Хотя выбор диеты это личное право каждого человека, наука давно выделила овощи, к которым стоит приглядываться в погоне за сбалансированным потреблением углеводов, пишет EatingWell.

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Некоторым людям, особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем, такие как диабет, необходимо тщательно следить за потреблением углеводов. Главное — не избегать их полностью, а выбирать с умом, обращая внимание на качество и количество углеводов. Помимо зерновых, углеводы содержатся и во многих других продуктах, таких как фрукты, молочные продукты и овощи. Хорошая новость заключается в том, что некоторые овощи содержат мало углеводов и при этом богаты питательными веществами.

Ученые уже давно выделили в своих исследованиях множество полезных свойств, при низком содержании углеводов, в определенных овощах. Изучив их работы, Кристал Скотт, врач-диетолог, подготовила список лучших из лучших овощей для тех, кто стремиться сбалансировать уровень углеводов:

Шпинат. Он не только для Папая. Шпинат содержит множество питательных веществ, таких как железо, кальций и магний. Кроме того, было установлено, что он полезен для людей с заболеваниями, связанными с обменом веществ. Одна чашка шпината содержит всего 1 грамм углеводов.

Он не только для Папая. Шпинат содержит множество питательных веществ, таких как железо, кальций и магний. Кроме того, было установлено, что он полезен для людей с заболеваниями, связанными с обменом веществ. Одна чашка шпината содержит всего 1 грамм углеводов. Капуста. Этот зеленый листовой овощ полон витаминов, минералов и важного селена, который помогает предотвратить повреждение клеток. Кроме того, в нем также очень мало углеводов. В одной чашке содержится менее 1 грамма.

Этот зеленый листовой овощ полон витаминов, минералов и важного селена, который помогает предотвратить повреждение клеток. Кроме того, в нем также очень мало углеводов. В одной чашке содержится менее 1 грамма. Цветная капуста. С ростом ее популярности ее любителям приятно будет узнать, что она также полезна для здоровья сердца. В одной чашке содержится чуть более 5 г углеводов.

С ростом ее популярности ее любителям приятно будет узнать, что она также полезна для здоровья сердца. В одной чашке содержится чуть более 5 г углеводов. Цуккини. В нем мало калорий и углеводов, он является хорошим источником витамина С и клетчатки, говорит Скотт. Углеводы, которые в нем содержатся не приведут к резкому повышению уровня сахара в крови. В одной чашке вареного цуккини содержится менее 5 г углеводов.

В нем мало калорий и углеводов, он является хорошим источником витамина С и клетчатки, говорит Скотт. Углеводы, которые в нем содержатся не приведут к резкому повышению уровня сахара в крови. В одной чашке вареного цуккини содержится менее 5 г углеводов. Артишоки. С них, пожалуй, больше клетчатки, чем в большинстве овощей из нашего списка. Благодаря содержанию клетчатки они хорошо подходят для стабильного высвобождения энергии, утверждает сертифицированный диетолог, Эмили Тиллс. В одной чашке сердец артишоков содержится более 8 г клетчатки.

С них, пожалуй, больше клетчатки, чем в большинстве овощей из нашего списка. Благодаря содержанию клетчатки они хорошо подходят для стабильного высвобождения энергии, утверждает сертифицированный диетолог, Эмили Тиллс. В одной чашке сердец артишоков содержится более 8 г клетчатки. Брокколи. Брокколи не только богата витаминами С и К, но и обладает антидиабетическим действием. В одной чашке содержится 6 г углеводов.

Брокколи не только богата витаминами С и К, но и обладает антидиабетическим действием. В одной чашке содержится 6 г углеводов. Спаржа . Этот стройный овощ содержит мало углеводов и много клетчатки, говорит Скотт. Четыре штучки растения содержат менее 3 г углеводов.

. Этот стройный овощ содержит мало углеводов и много клетчатки, говорит Скотт. Четыре штучки растения содержат менее 3 г углеводов. Брюссельская капуста. Не спешите воротить лицо. Ведь по заявлениям Скотт, в ней мало углеводов и много полезной клетчатки, что благоприятно сказывается на уровне сахара в крови и общем состоянии здоровья. В одной чашке содержится менее 8 г углеводов.

Углеводы являются важной частью нашего рациона. А для тех, кому необходимо следить за их потреблением, выбор правильного источника имеет решающее значение. Овощи, особенно те, о которых говорилось выше — это отличный способ получить необходимые питательные вещества без перегрузки углеводами, заявляет Скотт. Благодаря низкому содержанию углеводов и множеству полезных свойств, вы можете наслаждаться едой и поддерживать здоровье. Существует бесчисленное множество вкусных способов добавления этих овощей в блюда, так что ваши вкусовые рецепторы точно не будут скучать от однообразия пищи.

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