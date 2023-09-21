Для постоянной жизни на Луне нужно много водяного льда: достаточно ли его на спутнике Земли

Новое исследование предполагает, что предыдущие оценки количества водяного льда не отражают настоящей ситуации с этим важным ресурсом на Луне.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, нынешние оценки количества водяного льда, необходимого для поддержания постоянного присутствия человека на Луне, нужно пересмотреть. Дело в том, что этого льда на спутнике Земли меньше, чем ожидается, пишет Space.

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Сейчас ученые считают, что в полярных регионах Луны, особенно на Южном полюсе, находится большое количество водяного льда. Это ресурс жизненно необходим для постоянного присутствия человека на спутнике Земли. Из этого льда можно получить воду, а из нее кислород и водород. Эти элементы, кроме всего прочего, можно использовать для получения ракетного топлива и таким образом можно существенно снизить затраты на миссии на Луну, а затем и на Марс.

В многие кратерах в полярных регионах Луны существуют постоянно затененные участки, куда никогда не попадает солнечный свет. Таким образом здесь, как считается образовались обширные резервуары из водяного льда, скрытие в лунном реголите. Некоторые оценки показывают, что этот лед может составлять до 8,5% состава местной почвы.

Согласно исследованию, нынешние оценки количества водяного льда, необходимого для поддержания постоянного присутствия человека на Луне, нужно пересмотреть Фото: NASA

Но авторы нового исследования указывают на то, что постоянно затененные участки на Луне моложе кратеров, в которых они расположены примерно на 600 млн лет. То есть, если кратеры образовались примерно 4 млрд лет назад, то эти участки появились только 3,4 млрд лет назад. Поэтому высокие оценки количества водяного льда на Луне стоит пересмотреть в сторону снижения, считают ученые.

Ученые создали моделирование эволюции нашего спутника от его появления в результате удара по Земле планетоподобного объекта размером с Марс 4,5 млрд лет назад о до нынешнего времени. Оказалось, что примерно 4,1 млрд лет назад наклон оси Луны сильно изменился и на короткое время достиг 77 градусов. Затем наклон оси стал уменьшаться. Кстати, сейчас этот наклон составляет всего 1,5 градуса и поэтому, как уже писал Фокус на Луне существуют много участков, куда никогда не попадает солнечный свет.

Ученые пришли к выводу, что несмотря на то, что в ранней истории Луны могло существовать большое количество резервуаров с водяным льдом, из-за очень большого наклона оси спутника все эти отложения люда исчезли. Водяной лед начал появляться позже в затененных участках Луны после того, как наклон оси начал уменьшаться и лед начал накапливаться в районе северного и южного полярного регионов. Но ученые считают, что количество замерзшей воды в этих регионах будет значительно меньше, чем предполагают текущие оценки.

Хотя одним из источников появления воды на Луне считается солнечное излучение, новое исследование предполагает, что за эти также стоит магнитосфера Земли. Подробнее об этом уже писал Фокус.

Кстати два космических аппарата миссии "Чандраян-3" занимались поиском водяного льда на Южном полюсе Луны, но результаты этих исследований пока что не предоставили индийские ученые.