Подарок для гурманов. В Австрии стартовала продажа филе лосося, ни разу не бывшего в воде

Новый продукт не уступает привычному аналогу в содержании белков, витаминов и жирных кислот омега-3, необходимых человеческому организму.

Австрийские покупатели смогут отведать уникальное филе лосося, который ни разу в жизни не был в воде. Предполагается, что вскоре продукт также появится на полках супермаркетов в Соединенных Штатах — продажи планируют запустить уже в следующем году, пишет Daily Mail.

Филе лосося было разработано стартапом в области пищевых технологий Revo Foods. Инновация последовала за выращенной в лаборатории искусственной куриной грудкой, которую Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило безопасной для употребления в пищу человеком в январе прошлого года.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый веганский лосось был создан на основе грибов и напечатан с помощью 3D-принтера. Создатели обещают, что он не будет уступать по содержанию белков, витаминов и жирной аминокислоты омега-3 своему привычному "водному аналогу".

Представители стартапа, базирующегося в Вене, отмечают, что производство данного филе лосося может снизить нагрузку на естественное рыболовство во всем мире, а также является менее энергоемким и более устойчивым, несмотря на высокотехнологичный процесс производства.

Производители заявляют, что их 3D-печать в целом использует на 77-86% меньше углекислого газа и на 95% меньше пресной воды, чем все традиционные этапы, необходимые для ловли и обработки лосося, обитающего в дикой природе.

Напечатанный на 3D-принтере лосось не уступает настоящему по вкусовым качествам Фото: Revo Foods

Исследователи отмечают, что новый продукт содержит около 9,5 граммов елка на 100 граммов продукта. Отметим, что это чуть более чем вдвое меньше, чем содержится в привычном лососе — около 20 г на 100 г продукта.

Над созданием лосося, напечатанного на 3D-принтере, Revo Foods сотрудничала со стартапом Mycorena, который помог им разработать микропротеин из грибов, который можно использовать в 3D-принтере. К слову, это не первый продукт, созданный с помощью 3D-печати, ранее ученые уже создавали филе трески, чизкейк, приготовленный лазером, и мясо, выращенное в лаборатории.

Толчком для развития производства подобных продуктов стала теория о том, что "печатные альтернативы" еды могут сделать производство продуктов питания более экологически устойчивым. В условиях климатического кризиса, последствия которого в этом году человечество вполне ощутило на себе, подобные разработки выглядят весьма привлекательно.

Более ранние исследования уже показали, что около 34% мировых запасов рыбы истощены из-за безудержного чрезмерного вылова рыбы и методов массового траления, которые истребляют целые виды морских обитателей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились выращивать в пробирке настоящие сочные стейки.