Подводный водопад и озеро Барби. 10 удивительных мест на Земле, не похожих ни на что иное (фото)

Эти удивительные места кажутся чем-то нереальным, принесенным на Землю из самых отдаленных уголков Вселенной.

Исследователи тратят много времени на изучение звезд и далеких планет в попытке найти причудливые и фантастические миры. Однако если присмотреться, наша планета сама полна огромных и разнообразных ландшафтов и структур, непохожих ни на что иное на Земле, пишет Live Science.

Ученые составили список из 10 наиболее удивительных мест на Земле, которые едва ли можно сравнить с чем-то еще.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гейзер Флай, Невада

Этот удивительный геометрический гейзер является рукотворным и в действительности был создан совершенно случайно. Ранее этот район был несколько раз пробурен на воду, а затем повторно запечатан, однако в результате гейзер Флай буквально "родился" из залежей полезных ископаемых.

Исследователи отмечают, что именно эти отложения вместе с термофильными водорослями и создают фантастические красные и зеленые оттенки.

Большой призматический источник, Йеллоустоун

Служба национальных парков США утверждает, что Йеллоустоун является самым большим горячим источников во всем мире: его диаметр составляет 60-90 метров, а в глубину он достигает 36 метров. Особое внимание туристов привлекает дикий радужный узор, создаваемый термофильными водорослями и бактериями. Отметим, что цвет воды зависит от температуры воды, самая горячая, например, стерильна и является причиной синего оттенка — находится в центре источника.

Большой призматический источник, гейзер Мидуэй, Йеллоустоун Фото: Getty Images

Радужная гора, Перу

Это удивительное место также известно как Виникунка, или Гора семи цветов. Она была открыта в 2015 году после того, как ее обычный снежный покров был утерян. В результате обнажились красочные полосы розового, золотого, мятного и лавандового цветов — все они созданы из минерального состава горы и образовались в результате выветривания с течением времени.

Радужная гора в регионе Куско, Перу Фото: Getty Images

Данакильская впадина, Эфиопия

Это удивительное место появилось в результате расхождения трех тектонических плит под северной Эфиопией. Серные источники, вулканы, гейзеры, озера и бассейны покрывают это жуткое пустынное образование, а температура в этом не слишком гостеприимном месте достигает 50 градусов по Цельсию.

Горячие источники во впадине Данакиль Фото: Getty Images

Озеро Хиллер, Австралия

Очаровательное розовое озеро расположено в Австралии и обязано своим конфетным оттенком водорослям, галобактериям и микробам. Любопытно, но его соленость, как утверждают ученые, равна солености Мертвого моря.

Озеро Хиллер в Австралии Фото: Getty Images

Пещера Кристаллов, Наика, Мексика

Это место выглядит немного устрашающе: массивные хрустальные колонны из гипса заполняют горячую и влажную пещеру. Исследователи полагают, что кристаллам Пещеры Кристаллов уже сотни тысяч лет, и они все еще продолжают активно расти.

Пещера кристаллов в Наике, Мексика Фото: Javier Trueba

Подводный водопад, остров Маврикий

Этот водопад расположен на острове Маврикий, расположенному к востоку от Мадагаскара в Индийском океане, и спрятан под голубой лагуной. Исследователи отмечают, что в действительности водопад является оптической иллюзией, вызванной резким падением континентального шельфа.

Остров Маврикий, включая знаменитую гору Ле Морн Брабант Фото: Alamy Stock Photo

Салар де Уюни, Боливия

Этот жутковатый, но весьма красивый ландшафт расположен в Боливии и является центром добычи соли и лития, а в последнее время стал также и популярным туристическим направлением — множество путешественников стекаются в это место, чтобы воочию лицезреть Салар де Уюни.

Салар де Уюни в Боливии Фото: Getty Images

Сокотра, Йемен (деревья крови дракона)

Причудливые кровавые деревья дракона с зонтичной корой, которая напоминает вены, растет только в одном месте на Земле — отдаленном острове Сокотра, расположенном в чуть более 300 километрах от Йемена.

Деревья крови дракона на Сокотре, Йемен Фото: Getty Images

Волна, Койот-Баттс, Аризона

Это удивительное место, напоминает нечто иллюзорное и представляет собой извилистое полосатое скальное образование из песчаника. Исследователи отмечают, что причудливая Волна в действительности является частью холмов Койот на границе Аризоны и Юты в США.

Волна, Койот-Баттс, Аризона Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал о 10 самых странных экзопланет из всех, что известны науке.