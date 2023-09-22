С помощью солнечного паруса можно добраться на Марс за 26 дней: что говорят ученые (фото)

В 7 раз сократить время путешествия на Красную планету, которое сейчас может занять 7 месяцев, позволит использование солнечных парусов.

Группа ученых представила новое исследование на сервере препринтов arXiv, в котором сказано, что использование аэрографитовых солнечных парусов для путешествий на Марс и в межзвездное пространство может значительно сократить время полета в космосе, пишет Universe Today.

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В отличие от обычных космических ракет, которые используют химическое топливо для создания тяги и соответственно перемещения в космосе, солнечные паруса не требуют топлива. Они используют свет Солнца для получения энергии и чем дольше такой парус находится в космосе, тем больше энергии он получает, а значит скорость прикрепленного к ним космического аппарата может увеличиваться.

С помощью нынешних космических ракет на Марс можно долететь примерно за 7-9 месяцев. Но такой полет можно осуществить только тогда, когда Марс находится ближе всего к Земле и при этом обе планеты должны быть выровнены относительно друг друга.

В 7 раз сократить время путешествия на Красную планету, которое сейчас может занять 7 месяцев, позволит использование солнечных парусов Фото: Universe Today

Авторы исследования считают, что с помощью солнечных парусов можно быстро доставлять ценные грузы на Марс намного быстрее. И не только на Марс, а в другие уголки Солнечной системы. То же касается и исследовательских аппаратов, которые будут использовать данную технологию для быстрого перемещения в космосе.

В рамках исследования ученые создали моделирование того, как аппарат с солнечным парусом из аэрографита весом до 1 кг и площадью в 104 кв. м сможет добраться до Марса. Для этого в модели использовали две траектории полета от Земли: метод прямого наружного перемещения и метод внутреннего перемещения.

С помощью нынешних космических ракет на Марс можно долететь примерно за 7-9 месяцев Фото: NASA

Метод прямого наружного перемещения на Марс состоит в развертывании и вылете солнечного паруса непосредственно с полярной орбиты вокруг Земли. Метод внутреннего перемещения состоит в том, что солнечный парус нужно доставить на расстояние примерно в 89 млн км от Солнца с помощью обычных ракет, где он развернется и начнет полет к Марсу.

Если использовать первый метод полета на Марс, то в этом случае путешествие на Красную планету займет всего 26 дней. Второй метод позволит добраться до Марса за 126 дней, причем 103 дня аппарат с солнечным парусом потратит только на полет к месту развертывания.

Если использовать первый метод полета на Марс, то в этом случае путешествие на Красную планету займет всего 26 дней Фото: Universe Today

Ученые объясняют быструю скорость полета главной составляющей солнечного паруса – аэрографитом. Он имеет намного меньшую плотность, чем другие материалы для солнечных парусов, например, майлар. В этом случае тяга, создаваемая солнечным светом будет намного выше, что позволит преодолеть огромное расстояние до Марса почти за месяц.

В то же время ученые указывают на то, что еще требует решения проблема с торможением солнечного паруса после прибытия к Марсу.

Фокус уже писал о том, что NASA планирует отправить на Марс вместе с астронавтами человекоподобных роботов. Они могут полететь сначала на Луну, а затем на Марс, чтобы помочь астронавтам исследовать эти миры.

Также Фокус писал о том, что у ракеты-носителя китайской частной компании после запуска произошла авария и был потерян важный груз. 9 предыдущих запусков ракет-носителей Ceres-1 компанией Galactic Energy были успешными, но 10 запуск закончился аварией.

Напоминаем, что на спутнике Юпитере все же может быть жизнь. Ученые обнаружили необходимый для этого элемент. Новое открытие усиливает теорию о том, что подземный океан на Европе является наиболее многообещающим местом в Солнечной системе для поиска внеземной жизни, как уже писал Фокус.