Сотни масляных ламп Древней Греции нашли в городе Айгай: самой старой 3 тысячи лет (фото)

Древний город Айгай, один из 12 городов, основанных народом айолов, также известен как важное религиозное место. Обнесенный стеной древний город (асты) раскинулся на 800 000 га.

Во время раскопок в древнем городе Айгай, расположенном вблизи деревни Юнтдаги Кёселер провинции Маниса на западе Турции, найдены сотни масляных ламп, самой новой из которых 1800 лет, а самой старой — 2500 лет, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Название "Айгай" происходит от того же корня, что и древнегреческое слово "айга" (коза) и означает "земля, где много коз". Древний город, название которого происходит от греческого слова "аига" (коза), часто называют "городом коз", что неудивительно, учитывая его большую высоту и скалистость. Как свидетельствует его название, экономика города базировалась на животноводстве.

Нынешние раскопки в древнем городе сосредотачивались на районе храма Афины, до фундамента которого удалось добраться в 2021 году.

Во время нынешних раскопок в древнем городе найдены сотни масляных ламп, особенно в яме, известной как городская свалка Фото: DHA

Преподаватель кафедры археологии факультета науки и литературы Университета Маниса Челал Баяр профессор Юсуф Сезгин сообщил, что во время нынешних раскопок в древнем городе найдены сотни масляных ламп, особенно в яме, известной как городская свалка.

Полученные данные свидетельствуют о том, что оливковое масло использовали в качестве топлива в сотнях ламп в древнем городе, самым новым из которых 1 800 лет, а самым старым — 2 500 лет.

Профессор Юсуф Сезгин отметил: "Раскопки 2023 года начались в середине мая и активно продолжаются. Их в городе интенсивно проводят с 2004 года. Во время исследований мы наткнулись на большое количество ламп. Одной из самых фундаментальных потребностей человека является жилье, а соответствующей потребностью является собственное освещение. Освещение жилья в темное время суток является основным требованием. Мы нашли много масляных ламп, особенно в мусорной яме, которую мы раскопали в городе в 2015 году. Эти лампы разбиты и повреждены, и их выбросили. Отреставрировав их, мы получили много артефактов".

Полученные данные свидетельствуют о том, что оливковое масло использовали в качестве топлива в сотнях ламп в древнем городе, самым новым из которых 1 800 лет, а самым старым — 2 500 лет Фото: DHA

Археолог добавил: "Топливо, что используют в этих лампах, является прежде всего оливковое масло, которое стало основным ресурсом в древности. Оливковое масло в древности выполняло две основные функции. Во-первых, оно использовалось как топливо для освещения в лампах, а во-вторых, использовалось для смазывания тела. Реже его использовали в кулинарии. Эти светильники открывают нам много нового. Земля античного города пригодна для выращивания оливкового масла. Кроме оливковых деревьев, в Айгае мы также обнаружили значительное присутствие фисташковых деревьев. До недавних времен во многих районах вблизи античного города существовали мастерские, которые производили фисташковое масло. Фисташковое масло использовали преимущественно в кулинарии".

Отметив, что у них есть еще много хорошо сохранившихся масляных ламп, профессор Сезгин заявил, что эти артефакты выставят, когда откроется музей Манисы.

Ранее Фокус писал, что означали поцелуи в Древней Греции.

А также мы рассказывали, что древние боги спят на дне. Археологи обнаружили затонувшие храмы и артефакты вблизи Египта.