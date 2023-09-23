Старые чайные леса Китая, курганы Гая Тумули и планетарий Эйсинги: новые объекты Наследия ЮНЕСКО

На 45-м заседании Комитета мирового наследия ЮНЕСКО расширили каталог охраняемых объектов. Теперь в этом списке более 1200 объектов.

Недавно ЮНЕСКО расширила свой каталог охраняемых объектов, включив в него более 40 новых объектов Всемирного наследия. Эти дополнения к списку охватывают широкий спектр — от природных чудес, таких как леса и горы, до культурно значимых памятников, пишет IFLScience.

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После длительных обсуждений на 45-м заседании Комитета всемирного наследия, состоявшемся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, список теперь насчитывает около 1200 объектов, общепризнанных за их "выдающуюся универсальную ценность". Эти объекты охватывают различные природные, культурные и гибридные явления.

Стоит отметить, что это количество еще может быть увеличено, поскольку обсуждение запланировано продолжить до 25 сентября.

Курганы Гая

Курганы Гая — это погребальные курганы, построенные племенем Гая, древней цивилизацией, в южной части Корейского полуострова. Это общество существовало с 1 по 6 век н. э.

Эвапоритовый карст и пещеры Северных Апеннин

Это место, расположенное в Северных Апеннинах Италии, является одним из лучше всего сохранившихся и изученных примеров испаряющегося карста Фото: © Vena del Gesso Park

Это место, расположенное в Северных Апеннинах Италии, является одним из лучше всего сохранившихся и изученных примеров испарительного карста. Гипсовые породы растворялись на протяжении веков, образуя своеобразный и обширный рельеф. Это пространство охватывает более 900 близко расположенных пещер, некоторые из которых считаются самыми глубокими гипсовыми пещерами, известными человечеству.

Старые чайные леса горы Цзинмай

Среди культурных объектов, включенных в список, деревни, окруженные древними чайными рощами горы Цзинмай в Китае, являются живыми свидетельствами тысячелетней традиции Фото: Xie Jun

Среди культурных объектов, включенных в список, деревни, окруженные древними чайными рощами горы Цзинмай в Китае, являются живыми свидетельствами тысячелетней традиции. Выращивание чая лежит в основе этого непреходящего наследия, которое лелеют и оберегают местные общины. ЮНЕСКО подчеркивает важность чайных церемоний и праздников в этом регионе, где, по поверью, среди пышных рощ обитают духи.

Планетарий Эйсинги

В голландском городе Франекер в неприметном здании находится старейшая в мире действующая механическая модель Солнечной системы Фото: © Royal Eise Eisinga Planetarium

В голландском городе Франекер в неприметном здании находится старейшая в мире действующая механическая модель Солнечной системы. Этот механизм построил нидерландский астроном-любитель Эйсе Эйсинга между 1774 и 1781 годами.

Холодные зимние пустыни Турана

Холодные зимние пустыни Турана простираются на 1500 километров через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан Фото: © Askar Isabekov

Холодные зимние пустыни Турана, простирающиеся на 1500 километров через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, являются настоящей сокровищницей для биологов. Несмотря на длительное засушливое лето и суровые зимы, этот немилосердный климат поддерживает богатую флору и фауну. В частности, он служит средой обитания для таких исчезающих видов, как антилопа сайгак и джейран.

Среди других достопримечательностей недавно расширенного списка — загадочные каменные оленьи памятники в Монголии, древний город Си Теп в Таиланде и величественный действующий вулкан Мартиники, гора Пеле.

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