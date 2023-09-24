Спутники Starlink — под угрозой солнечных бурь и космического мусора

За последние два месяца SpaceX потеряла 200 спутников Starlink на низкой околоземной орбите (LEO), утверждают наблюдатели.

За последние два месяца компания Starlink испытала проблемы в открытом космосе и потеряла более 200 из 568 своих спутников. Об этом сообщает сайт SatelliteMap, специалисты которого следят за спутниками в космосе.

Причинами такого положения дел стали, по мнению специалистов, повышение солнечной активности и сильные солнечные бури, которые могут увеличивать плотность атмосферы вблизи Земли, что приводит к срыву спутников с их орбит и дальнейшего сгорания в атмосфере. Кроме того, проблемы вызывают перегрузки линий электропередач, что вызывает проблемы с интернет-соединением и другими коммуникационными системами.

"Это первый случай, когда Starlink потеряла значительное количество спутников за короткий промежуток времени, и эти потери обычно вызваны солнечными вспышками, которые вызывают изменения на орбите и повреждают или уничтожают космический корабль. Природа спутников, то есть их модель, непонятна, и если это новые спутники Starlink, которые SpaceX регулярно запускает, то фирме придется провести по крайней мере девять запусков Falcon 9, чтобы компенсировать потерянные спутники", — отмечает сайт научно-технической информации Wccftech.

По мнению издания, Starlink могла быстро создать крупнейшую в мире группу спутников LEO из-за того, что имеет стабильные связи с материнской компанией SpaceX. Новые спутники являются космическими кораблями второго поколения, на запуск которых SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США (FCC) менее года назад.

"Они мощнее, а следовательно, больше и тяжелее предыдущих спутников. Однако модернизация космического корабля и ограничения Falcon 9 уменьшили количество спутников, которые компания может запускать, причем в последних запусках было примерно 22 спутника за один запуск, что почти на треть сократилось по сравнению с 60 спутниками, которые SpaceX запустила в первые дни создания Starlink", — подчеркивают наблюдатели.

Однако, по мнению исследователей, спутники на орбите или в космосе должны противостоять разнообразным опасностям, которые могут повредить или вывести их из строя.

"SpaceX столкнулась с одним таким событием в феврале 2022 года, когда солнечная вспышка повредила по меньшей мере 40 запущенных накануне спутников. В SpaceX подтвердили это и поделились, что тепло от солнечной вспышки увеличило плотность атмосферы и сделало невозможным для спутников сохранить свою траекторию", — вспомнили эксперты.

Компания Starlink потеряла не просто спутники, а деньги, вложенные в их производство и запуск, утверждают аналитики, поскольку вывод этих объектов на орбиту с помощью ракет SpaceX, которые также принадлежат Илону Маску, требует огромных затрат. При этом SpaceX обязалась перед FCC запустить часть своих спутников второго поколения в соответствии с графиком, чтобы избежать уплаты штрафа.

Илон Маск и репутация Starlink

Компания Starlink понесла значительный репутационный ущерб после одиозных решений своего главы Илона Маска. Последний подобный скандал вызвал его отказ предоставить спутниковую связь в Крыму ВСУ.

7 сентября появилась информация о том, что инженеры Илона Маска в 2022 году сорвали атаку ВСУ морскими дронами у побережья Крыма. При этом отдал тайный приказ сам миллиардер, которого поразил разговор с российским руководством и его угрозы, что после атак на Крым Россия ответит ядерным ударом.

На следующий день Маск отреагировал на обвинения о срыве атаки дронов на российский флот в Крыму. По его словам, регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы.

После этого сенатор из Демократической партии США и член Комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен потребовала расследовать деятельность Илона Маска в связи с "украинским инцидентом" в 2022 году. Уоррен заявила, что нужно выяснить, действительно ли миллиардер способен влиять на внешнюю политику правительства США.

13 сентября Маск озвучил новую версию отключения Starlink в Крыму. Основатель SpaceX обвинил Украину в том, что власти не предупредили его о военной операции заранее, но потребовали срочно включить интернет посреди ночи.

В этот же день стало известно, что американский миллиардер Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине.

Фокус поинтересовался у экспертов, может ли Илон Маск отключить Starlink, чем это будет угрожать Украине и есть ли альтернативы.