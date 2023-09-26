Марсоход НАСА Perseverance преодолел опасный участок на автопилоте и установил рекорд

Первый марсоход с автономной навигацией из-за недостатка памяти останавливался каждые 13 сантиметров. Perseverance работает без остановок и планирует маршрут в реальном времени.

Марсоход Perseverance Национального космического агентства США за счет автономной системы навигации установил рекорд и прошел через особо опасный участок марсианской поверхности. Это, в свою очередь, сэкономило ученым несколько недель, передает Space.com.

Как правило, маршрут марсохода прокладывается вручную, но в этот раз автономная навигационная система AutoNav безопасно провела марсоход Perseverance в обход камней, которых не было видно на изображениях космического аппарата.

В отделе калифорнийской лаборатории Jet Propulsion Laboratory, где составляют маршруты марсохода, объяснили, что не хотели, чтобы космический аппарат выбирал альтернативный маршрут, поскольку на это ушло бы много времени. И решили идти напрямик. Таким образом, сэкономили больше времени для научных исследований.

В конце июня Perseverance подошел к полю валунов, которое называют "Пиком Сугроба" (Snowdrift Peak). Вначале марсоход остановился, чтобы исследовать два камня, а затем, за счет навигации AutoNav, направился прямо через поле. Сообщается, что марсоход прошел 759 метров сложного маршрута.

Если бы он двигался по прямой, пройденное расстояние составило бы 520 метров. Дополнительное расстояние объясняется работой системы AutoNav: судя по всему, приходилось обходить камни, которые не видела команда, участвующая в этой миссии.

Автономная навигация в марсоходах НАСА

Автоматическая навигация используется в роботах-исследователях НАСА с 1997 года. Первым таким марсоходом стал Sojourner, кремниевый навигатор помогал ему уклоняться от опасных камней. Однако из-за недостатка памяти приходилось останавливаться каждые 13 сантиметров. В каждой последующей версии за счет более совершенного программного обеспечения время автономной работы увеличивалось.

В свою очередь, марсоходу Perseverance вообще не нужны остановки, чтобы определить, куда идти дальше. Достигается это за счет мощных камер и компьютера для обработки изображений. Все это помогают AutoNav составлять маршрут в реальном времени.

"Наш марсоход — прекрасный пример старой поговорки: "одна голова хорошо, а две лучше", — сказал Ванди Верма, главный инженер миссии по роботизированным операциям из Jet Propulsion Laboratory.

Он добавил, что Perseverance — первый аппарат, в котором два компьютерных мозга работают вместе, таким образом решения принимаются буквально на лету.

Программируемая система также помогла Perseverance установить рекорд на Марсе по преодолению бездорожья — 699,9 метра в кратере Езеро. Это была самая продолжительная поездка без контроля со стороны человека, отметили ученые.

Напомним, что представители NASA нашли на Марсе две половинки "авокадо" с косточкой.

Также сообщалось, что марсоход NASA впервые создал на Марсе кислород, пригодный для дыхания.