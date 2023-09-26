Поцелованные феями. Ученые создали атлас "волшебных кругов": они более распространены, чем мы думали

Глобальная оценка показала, что эти удивительные области без растительности разбросаны по трем континентам и 15 странам — это может помочь разгадать тайну их появления.

Эти удивительные круги заинтересовали ученых еще в 2014 году, когда они впервые были обнаружены в Намибии, после исследователи заметили подобные участки и в некоторых частях Австралии. Впрочем, до сих пор им так и не удалось разгадать тайну того, как они появляются на земле, пишет Science Alert.

Известные как "волшебные круги" или "круги фей", они являются настоящей экологической загадкой. Известно, что участки появляются в пустынных регионах в виде круглых, "бесплодных" кругов среди низкой травянистой растительности, которая покрывает землю вокруг, но не внутри самого круга. Как правило, диаметр кругов фей достигает до 12 метров, при этом они почти всегда разделены и не соприкасаются между собой.

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Долгое время ученые пытались выяснить, как и почему образуются эти загадочные волшебные круги, но, увы, их тайна так и осталась неразгаданной. Все же некоторые идеи у исследователей есть: некоторые предполагают, что сказочные круги каким-то образом связаны с термитом, правда, каким именно, пока непонятно.

"Круги фей" найдены на 3 континентах в 15 странах Фото: PNAS, 2023

Ученые также заметили, что растительность на территориях, где также присутствуют сказочные круги растет активнее. Предполагается, что это может быть связано с тем, что круги помогают максимально использовать скудные водные ресурсы. До 2021 года ученые также считали, что круги могут быть образованы из-за того, что определенные растения оставляют токсины в земле, впрочем, со временем эту теорию отбросили.

В новом исследовании ученые из Университета Аликанте в Испании использовали спутниковые снимки очень высокого разрешения и машинное обучение для анализа результатов. В общей сложности им удалось досконально изучить 574 799 гектаров земли по всему миру. В результате ученые обнаружили, что круги фей встречаются не только в Намибии и Австралии.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что волшебные круги встречаются на трех континентах в 15 странах, в том числе Сахель, Мадагаскар, Ближнюю Западную Азию, Западную Сахару, Африканский Рог, а также Центральную и Юго-Западную Австралию. В общей сложности ученым удалось выявить 263 места, где встречаются круги фей.

По словам ведущего автора исследования, ученого-эколога Эмилио Гирадо, они с коллегами провели глобальную и систематическую оценку узоров растительности, похожих на сказочные круги. В результате им удалось обнаружить сотни мест на трех разных континентах. Команда считает, что результаты их работы дают представление об экологии и биогеографии этих удивительных образцов растительности. Кроме того, ученым, по сути, удалось составить первый в истории атлас их глобального распространения на Земле.

Ученые полагают, что сравнив ландшафты, им удастся найти нечто, что объединяет все эти территории. А значит они наконец-то смогут разгадать эту геологическую загадку образования кругов фей. Исследователям уже известно, что сказочные круги, как правило, появляются в местах с:

сухим климатом;

засушливой пустынной средой;

высокими температурами;

низкой сезонностью осадков;

почвой с низким содержанием питательных веществ и высоким содержанием песка.

Ранее Фокус писал о том, что Сахара превращается из песчаной пустыни в зеленый лес каждые 21 000 лет: как это может быть.