Нелегкая смерть. Древний человек, который умер от запора, месяцами питался кузнечиками

В 2019 году в Техасе обнаружили необычную мумию возрастом 1200 лет: останки мужчины, который умер от болезни Шагаса.

Все мы хотим жить, желательно долго и счастливо, но всем нам приходится умирать. Как бы там ни было, мы надеемся на то, что встретим смерть в преклонном возрасте и, в идеале, она будет безболезненной, пишет IFLScience.

Однако фортуна не была благосклонна к одному человеку, чья судьба стала известной в 2019 году, распутав печальную историю запора, что был настолько сильным, что расширил его толстую кишку в шесть раз по сравнению с привычными пропорциями.

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Этот человек, которого назвали "мумия Скайлза", найден в южном Техасе. В этом регионе найдено около 150 мумифицированных трупов, но среди запыленных реликвий прошлого выделялся один — взрослый мужчина, живший примерно 1200 лет назад.

Интерес вызвала исключительная сохранность его естественно высушенных останков. По словам авторов одного исследования, кроме полного скелета, который редко можно найти в других мумифицированных останках, он имел "очень большую высушенную фекальную массу, что охватывает большую часть того, что могло бы быть желудочно-кишечным трактом".

Фекалии позволили ученым исследовать рацион мужчины в месяцы, предшествовавшие смерти. Сравнивая его питание с нормами его эпохи, частично выявленными благодаря исследованию остатков фекалий других жителей, несколько исследовательских групп узнали о его последних месяцах.

Установлено, что он умер от болезни Шагаса, паразитарного недуга. Его тело не могло эффективно усваивать белки и из-за этого он, вероятно, был неподвижен. Это важно, поскольку "кто-то должен был приносить ему еду, а также заботиться о его ежедневных потребностях". То есть перед его смертью о нем заботились его соплеменники.

Среди открытий было то, что он потреблял необычно большое количество кузнечиков — наблюдение, что подчеркнуло степень заботы, которую ему оказывали в последние месяцы жизни. Карл Рейнхард, профессор Школы природных ресурсов Университета Небраски-Линкольна, отметил, что смотрители намеренно удаляли ноги кузнечиков, чтобы облегчить пациенту потребление более богатых жидкостью сегментов тела, которые были не только богаты белком, но и имели более высокое содержание влаги.

Тщательное исследование его фекалий под сканирующей электронной микроскопией выявило наличие фитолитов, мельчайших растительных остатков, которые обычно не выдерживают суровых условий пищеварения.

"Фитолиты были вскрыты, измельчены. А это означает, что на кишечную систему этого мужчины оказывалось невероятное давление на микроскопическом уровне, что еще больше подчеркивает патологию, которая здесь обнаружена, — добавил Рейнхард, — Я думаю, что это уникальное место в анналах патологии — этот уровень кишечной закупорки и связанное с этим давление".

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