Темная сторона антибиотиков. Призванные бороться с бактериями, они на самом деле помогают им

По результатам исследования, препараты влияют даже на бактерии, у которых отсутствует устойчивость к антибиотикам, часто буквально спасая их от гибели.

Мы всегда считали антибиотики убийцами бактерий. Именно их назначают врачи при бактериальных инфекциях, ожидая, что они либо убьют вредителей, либо приостановят их рост. Однако новое исследование позволило обнаружить удивительное открытие: некоторые бактерии на самом деле получают пользу от антибиотиков, которая позволет им выживать дольше, пишет The Independent.

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Результаты полученные в ходе исследования могут показаться нелогичными и идти в разрез со всем, что нам известно, но оно обнаружило, что некоторые бактерии в ходе эксперимента даже не росли, пока им не давали антибиотики. Это не просто любопытно, это жизненно важная информация. Устойчивость к антибиотикам, когда бактерии эволюционируют, чтобы противостоять лекарствам, предназначенным для их уничтожения, становится насущной глобальной проблемой. По некоторым прогнозам, если не решить проблему устойчивости к антибиотикам, то к 2050 году инфекции, не поддающиеся лечению, могут возглавить список причин смертности в мире. Но новое открытие вносит новый пласт проблем в и без того сложную ситуацию.

Исследование показало, что отдельные антибиотики фактически снижают стресс бактерий, предотвращая их гибель в тот момент, когда они находятся на грани смерти. Проще говоря, антибиотики действовали как система поддержки бактерий, помогая выжить большему их количеству, чем если бы они были оставлены без воздействия лекарства. Таким образом, созданные во благо препараты, по сути, увеличивали продолжительность жизни нежеланных организмов.

Профессор Роберт Бирдмор из Эксетерского университета, ведущий автор исследования, заявил, что некоторые штаммы бактерий попросту не могли расти в контролируемых лабораторных условиях без подпитки антибиотиками. По его словам, это открытие перевернуло традиционное представление ученых об антибиотиках. Оно указывает на то, что наше нынешнее понимание того, как антибиотики влияют на бактериальные экосистемы, например, в наших кишечниках или даже в реках, подвергшихся воздействию медицинских отходов, является неполным. Существуют побочные эффекты, о которых мы раньше не задумывались, и последствия их влияния на баланс бактериальных популяций остаются неизвестными и, потенциально, катастрофическими.

Но как именно проходит процесс положительного взаимодействия бактерии и антибиотиков? Бактерии испытывают скачки и замедления роста. Замедление роста, или отмирание, происходит при недостатке питательных веществ. И хотя известно, что антибиотики непосредственно замедляют рост бактерий, в данном исследовании был обнаружен другой нюанс. При тестировании бактерий E.coli ученые обнаружили, что антибиотики, воздействующие на рибосомы — крошечные "фабрики" внутри клеток, которые помогают преобразовывать ДНК в белки, также замедляют рост бактерий во время их скачков. Еще более удручающим является тот факт, что они также останавливали вымирание бактерий при нехватке питательных веществ, потенциально продолжая их разрушительное существование в пораженных участках.

Доктор Эмили Вуд, еще один исследователь, объясняет этот феномен следующими словами: "Считайте, что антибиотики — это антиоксиданты для этих бактерий. Они помогают клеткам справляться с отходами, которые они производят в процессе роста". Интересно, что устойчивые к антибиотикам бактерии, которые вызывают у науки наибольшее беспокойство, не показали такого преимущества, что говорит о том, что в данном контексте антибиотики, к счастью, не способствуют развитию резистентности. В настоящее время команда планирует изучить, как эти открытые побочные эффекты антибиотиков влияют на поведение нескольких видов бактерий при их совместном существовании.

Похоже, что, антибиотики, которые обычно рассматриваются как противники бактерий, иногда могут играть удивительную вспомогательную роль, буквально спасая их от смерти, тем самым потенциально приближая нашу. Эти новые знания добавляют новое измерение в наше понимание выживания бактерий и более широких последствий использования антибиотиков, что в любом случае должно положительно сказаться на более осторожных и эффективных практиках лечения множества заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

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