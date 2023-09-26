Просто и правдоподобно: ученый открыл, что на самом деле изображает фреска ныряльщика из Пестума

Недавно немецкий археолог представил простое и правдоподобное объяснение значения фрески ныряльщика из Пестума. Он считает, что в ней нет скрытого смысла или символизма.

Немецкий археолог, почетный профессор классической археологии в Университете Рупрехта Карла Гейдельбергского Тонио Гешлер недавно предложил новую интерпретацию загадочной древнегреческой фрески ныряльщика из Пестума, пишет GreekReporter.

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Расположенный примерно в 95 км от современного Неаполя, Италия, Пестум известен гробницей, украшенной изображением мужской фигуры, ныряющей в море. Однако с момента своего открытия это произведение искусства озадачивало историков и археологов, поскольку отклонялось от типичных ассоциаций с погребальным искусством.

В своей книге "Ныряльщик из Пестума" Гешлер пытается разгадать тайны, окружающие эту фреску, отходя от символических интерпретаций. Вместо этого он выдвигает удивительно простую и правдоподобную гипотезу: на фреске изображен реальный жизненный сценарий из античного мира.

Гешлер предоставляет контекст, объясняя, что в Древней Греции молодежь символизировала надежду для общества, где красота охватывала как физические, так и моральные атрибуты. Крепкое и здоровое тело рассматривалось как вместилище человеческого совершенства, что служило основой для его интерпретации.

В Пестуме находятся три лучше всего сохранившихся древнегреческих храма в мире, в частности два храма Геры Фото: Wikimedia Commons

Предыдущие исследователи исследовали метафорические интерпретации, связывая античного ныряльщика с пифагорейскими традициями, орфическими верованиями в потустороннюю жизнь, концепциями спасения и метемпсихозом. Другие исследователи предполагали, что это изображение может символизировать прыжок от жизни к смерти или самонаказание через самоубийство. Некоторые даже предполагали, что фигура может быть этрусской, а не греческой.

Исторические записи свидетельствуют, что итальянский археолог Марко Наполи открыл гробницу ныряльщика в 1968 году. Однако никакие надписи не давали никаких подсказок о личности похороненного, и были найдены лишь незначительные артефакты, такие как фрагмент лиры и небольшой панцирь черепахи. Скелетные останки давно распались, что сделало невозможным их анализ.

Несмотря на отсутствие письменных свидетельств, величие гробницы было неоспоримым. Пять внушительных каменных плит с фресками закрывали почти пустую камеру. Но больше всего поражала фреска на потолке — невероятное изображение обнаженного юноши, который прыгает со скалы в пустоту.

"До сих пор распространено мнение, что юноша не просто прыгнул в море, а совершил переход от жизни к смерти. Море было вечностью, — констатирует немецкий ученый. — Был общий консенсус вокруг толкования".

Гешлер утверждает, что на фреске просто изображено погружение, и эта точка зрения постепенно получила признание среди ученых. Он отрицает распространенное мнение о том, что древние греки боялись моря, подчеркивая, что плавание было неотъемлемой частью их жизни.

Он утверждает, что эта сцена представляет древний обряд посвящения, когда юноша на пороге взрослой жизни демонстрирует свою спортивность и мужество, погружаясь в воду. Гешлер указывает на загорелую кожу и безупречную технику ныряльщика как на доказательство, подчеркивая чувственность, красоту и глубокую гармонию сцены.

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