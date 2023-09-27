Оправдан посмертно. Колумб не был виновником распространения сифилиса в Европе

Новая находка, обнаруженная исследователями, ставит под сомнение распространенную и, возможно, ложную теорию, обвиняющую известного мореплавателя и его путешествия в распространении болезни.

В течение многих лет бытовало мнение, что Христофор Колумб и его команда привезли сифилис в Европу после своего плавания в Америку в конце XV века, открывшего ее для остального мира. Такая репутация наверняка не понравилась бы легендарному первооткрывателю и его команде. Однако новые данные свидетельствуют о том, что история может быть совсем иной, чем мы раньше думали, пишет ScienceAlert.

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Многие считали Колумба виновным в распространении этого инфекционного заболевания в Европе, но, тем не менее, ходили слухи о том, что сифилис был распространен там еще до плавания исследователя. Теперь эту идею подтверждает недавнее научное исследование, пришедшее на помощь репутации великого мореплавателя.

Исследователи из области, известной как палеомикробиология, обнаружили признаки бактерии, вызывающей сифилис, Treponema pallidum, в бедренной кости из Франции, датируемой VII или VIII веком. Это очень важно, поскольку эта находка относится к периоду до 1490-х годов — времени возвращения Колумба. В той же кости были обнаружены фрагменты ДНК, которые могут принадлежать древнему штамму бактерии, а также специфические антитела к ней.

Место захоронения, где были найдены кости Фото: Journal of Infectious Diseases

Хамаду Умару Хама, исследователь из Университета Экс-Марсель, Франция, отметил, что эти новые данные могут изменить давно устоявшиеся представления в медицинской науке. Эта специфическая кость была найдена в 1987 году, но загадки, скрытые в ней, удалось обнаружить лишь сегодня. В ходе исследования ученые тщательно следили за тем, чтобы избежать любого загрязнения, что позволило им получить точные результаты.

Однако эти открытия еще не обязательно и безоговорочно означают, что сифилис в том виде, в котором мы его знаем, был распространен в Европе до Колумба. Существуют различные формы бактерии Treponema, которые приводят к различным заболеваниям. Например, одна из форм приводит к кожному заболеванию под названием "фрамбезия", которое не передается половым путем, как сифилис. Хотя в ходе исследования в древней кости была обнаружена Treponema, неясно, была ли это та разновидность, которая вызывает сифилис, или какая-то другая.

Дополнительную сложность представляет тот факт, что идентифицированная ДНК из этой древней кости совпадает лишь с 2,4% известного генома Treponema, вызывающей сифилис, так что здесь есть простор для споров и интерпретаций.

Некоторые эксперты полагают, что до возвращения Колумба в Европе могла существовать другая форма бактерии Treponema, а настоящий штамм, вызывающий сифилис, мог быть занесен из Америки позднее. Но, как и во многих других научных вопросах, только дальнейшие исследования дадут нам более четкие ответы.

Одним словом, наше представление об истории сифилиса в Европе, возможно, находится на пороге перемен. По мере проведения новых исследований мы сможем получить более четкое представление о пути и происхождении этого заболевания.

Ранее Фокус писал о том, что число случаев передачи сифилиса новорожденным продолжает расти. При передаче по наследству, известная и излечимая болезнь превращается в смертельного убийцу, способного убить ребенка еще до или сразу после рождения.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось создать реконструкцию облика женщины, жившей 500 лет назад и болеющей сифилисом. Новая реконструкция показывает, как сильно страдала от страшной болезни жительница Исландии в 16 веке.