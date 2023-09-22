Умирают еще в утробе. Число случаев передачи сифилиса новорожденным продолжает расти

При передаче по наследству, известная и излечимая болезнь превращается в смертельного убийцу, способного убить ребенка еще до или сразу после рождения.

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В последние отмечается шокирующий рост числа детей, рожденных с и без того распространенным сифилисом. Если быть точнее, число случаев сифилиса у новорожденных совершило чудовищный скачок на 1000% с 2016 по 2022 год. Эта тревожная тенденция является отражением проблемы гораздо большего масштаба, но, по-видимому, сконцентрирована в населенных пунктах, где неравенство в здравоохранении более выражено, пишет HealthDay.

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Сифилис — это инфекция, передающаяся половым путем и вызываемая бактериями. Если беременная женщина больна им и не получает лечения, бактерии могут передаться ее будущему ребенку, что приводит к так называемому врожденному сифилису. Это заболевание может иметь катастрофические последствия, в том числе 40% вероятность смерти ребенка до или вскоре после рождения.

Хорошей новостью является то, что сифилис поддается лечению: простой укол пенициллина может вылечить и мать, и ее будущего ребенка. Однако проблема заключается в том, что многие матери не проходят своевременную диагностику и лечение.

Исследование, проведенное под руководством доктора Томаса Доббса из Медицинского центра Университета Миссисипи, показало, что рост числа случаев врожденного сифилиса не ограничивается только одной группой населения. Несмотря на то, что меньшинства подвергаются непропорционально сильному воздействию, заболевание распространяется на все население и представляет опасность для всех.

Что же стоит за этим тревожным ростом? Одним из основных факторов является недостаточное финансирование системы здравоохранения. Система здравоохранения не справляется с возросшей потребностью в обследовании и лечении сифилиса. Кроме того, произошло смещение мест выявления заболеваний, передающихся половым путем, от государственных медицинских центров к частным практикам, которые не имеют достаточного оборудования для полноценного лечения. Кроме того, во время пандемии Covid-19 средства и внимание были смещены в сторону выявления вируса, что усугубило проблему.

Исторически сложилось так, что в 1990-х годах в США благодаря хорошо финансируемой кампании по охране здоровья населения врожденный сифилис был практически ликвидирован. К сожалению, после успешной кампании финансирование сократилось, что привело к возобновлению распространения заболевания.

Исследование доктора Доббса выявило и другие важные статистические данные. Например, дети, родившиеся с врожденным сифилисом, дольше лежали в больнице (15 дней по сравнению с 4 днями у детей без этого заболевания), а их больничные счета были значительно выше (57 тыс. долл. по сравнению с 14 тыс. долл.). Кроме того, у таких детей чаще были матери, употреблявшие запрещенные препараты, и они часто рождались недоношенными с низкой массой тела.

Авторы считают, что существует настоятельная необходимость в повышении осведомленности и совершенствовании мер по охране здоровья населения. Матерям необходим доступ к раннему дородовому наблюдению и система здравоохранения, способная эффективно диагностировать и лечить сифилис, чтобы предотвратить его передачу детям. Необходимо не только тестировать женщин во время беременности, но и обеспечить доступ к тестированию и лечению их партнеров. Для того чтобы переломить ситуацию с этим возрождающимся, но вполне предотвратимым заболеванием, необходимо активизировать усилия в области общественного здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, почему стоит сдавать анализы крови перед женитьбой. Вопреки ошибочному мнению, ее внедрение не связано с опасениями относительно инцеста. Гораздо большую тревогу вызывают краснуха, сифилис и не только.

Также Фокус писал о созданной реконструкции женщины 16 века, ставшей жертвой сифилиса. Новая реконструкция показывает, как сильно страдала от страшной болезни жительница Исландии в 16 веке.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.