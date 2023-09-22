Помирають ще в утробі. Кількість випадків передачі сифілісу новонародженим продовжує зростати

Під час передачі у спадок, відома і виліковна хвороба перетворюється на смертельного вбивцю, здатного вбити дитину ще до або відразу після народження.

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Останніми відзначається шокуюче зростання кількості дітей, народжених з і без того поширеним сифілісом. Якщо бути точніше, кількість випадків сифілісу у новонароджених зробила жахливий стрибок на 1000% з 2016 по 2022 рік. Ця тривожна тенденція є відображенням проблеми набагато більшого масштабу, але, мабуть, сконцентрована в населених пунктах, де нерівність в охороні здоров'я більш виражена, пише HealthDay.

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Сифіліс — це інфекція, що передається статевим шляхом і викликається бактеріями. Якщо вагітна жінка хвора на нього і не отримує лікування, бактерії можуть передатися її майбутній дитині, що призводить до так званого вродженого сифілісу. Це захворювання може мати катастрофічні наслідки, зокрема 40% ймовірність смерті дитини до або незабаром після народження.

Доброю новиною є те, що сифіліс піддається лікуванню: простий укол пеніциліну може вилікувати і матір, і її майбутню дитину. Однак проблема полягає в тому, що багато матерів не проходять своєчасну діагностику і лікування.

Дослідження, проведене під керівництвом доктора Томаса Доббса з Медичного центру Університету Міссісіпі, показало, що зростання кількості випадків вродженого сифілісу не обмежується тільки однією групою населення. Незважаючи на те, що меншини зазнають непропорційно сильного впливу, захворювання поширюється на все населення і становить небезпеку для всіх.

Що ж стоїть за цим тривожним зростанням? Одним з основних чинників є недостатнє фінансування системи охорони здоров'я. Система охорони здоров'я не справляється зі збільшеною потребою в обстеженні та лікуванні сифілісу. Крім того, відбулося зміщення місць виявлення захворювань, що передаються статевим шляхом, від державних медичних центрів до приватних практик, які не мають достатнього обладнання для повноцінного лікування. Крім того, під час пандемії Covid-19 кошти та увагу було зміщено в бік виявлення вірусу, що посилило проблему.

Історично склалося так, що в 1990-х роках у США завдяки добре фінансованій кампанії з охорони здоров'я населення вроджений сифіліс був практично ліквідований. На жаль, після успішної кампанії фінансування скоротилося, що призвело до відновлення поширення захворювання.

Дослідження доктора Доббса виявило й інші важливі статистичні дані. Наприклад, діти, народжені з вродженим сифілісом, довше лежали в лікарні (15 днів порівняно з 4 днями в дітей без цього захворювання), а їхні лікарняні рахунки були значно вищими (57 тис. дол. порівняно з 14 тис. дол.). Крім того, такі діти частіше мали матерів, які вживали заборонені препарати, і вони часто народжувалися недоношеними з низькою масою тіла.

Автори вважають, що існує нагальна потреба в підвищенні обізнаності та вдосконаленні заходів з охорони здоров'я населення. Матерям необхідний доступ до раннього допологового спостереження і система охорони здоров'я, здатна ефективно діагностувати і лікувати сифіліс, щоб запобігти його передачі дітям. Необхідно не тільки тестувати жінок під час вагітності, а й забезпечити доступ до тестування та лікування їхніх партнерів. Для того щоб переломити ситуацію з цим відроджуваним, але цілком запобіжним захворюванням, необхідно активізувати зусилля в галузі громадської охорони здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.