Колумб ни при чем. В Америке раньше побывали викинги: ученые выяснили, когда это точно произошло

Уже давно считается, что Христофор Колумб не является первооткрывателем Америки. Но теперь ученые имеют доказательства, когда именно викинги впервые приплыли на другой континент.

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Многие ученые сейчас считают, что первыми территорию Северной Америки посетили викинги более тысячи лет назад. Из скандинавских саг известно о территории Винланд, которая как считается находилась в прибрежной зоне современной Канады возле Атлантического океана. Теперь новое исследование показывает, когда точно викинги впервые посетили новый для них континент, пишет Daily Mail.

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Хотя до сих пор некоторые люди считают, что именно Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году, все больше и больше находят ученые доказательств того, что первыми сюда прибыли викинги.

Ученые из Исландского университета представили результаты своего нового исследования, в котором они утверждают, что древние скандинавы прибыли на территорию Северной Америки еще в 985 году нашей эры.

Для того, чтобы получить такие выводы, ученые проанализировали состав разных деревянных артефактов, обнаруженных в поселениях викингов в Гренландии, которые относятся к периоду между 1000 и 1400 годами. Анализ древесины показал, что некоторые породы дерева для изготовления тех или иных артефактов, могли быть доставлены только с территории Северной Америки. Это значит, что викинги побывали здесь за 500 лет до Колумба.

Анализ древесины показал, что некоторые породы дерева для изготовления тех или иных артефактов, могли быть доставлены только с территории Северной Америки. Это значит, что викинги побывали здесь за 500 лет до Колумба Фото: Daily Mail

Это подтверждают и данные из скандинавских саг, в которых говорится, что викинги привозили в Гренландию древесину из Винланда. Ученые считают, что эта территория находилась на Атлантическом побережье нынешней Канады

Сейчас считается, что викинги основали несколько поселений в Гренландии еще в 985 году и жили здесь вплоть до 1450 года. Но для того, чтобы их поселения процветали, они занимались доставкой сюда разных материалов, в том числе железа и дерева. Что касается импортируемой древесины, то она лучше подходила для строительства сооружений, кораблей и создания разных артефактов, чем местная древесина.

Радиоуглеродный анализ позволил определить дату, когда впервые в Гренландию была завезена древесина из Америки, хотя она составляла небольшой процент от всех используемых материалов. Большую часть древесины викинги все же привозили из Северной Европы.

Сейчас считается, что викинги основали несколько поселений в Гренландии еще в 985 году и жили здесь вплоть до 1450 года. Но для того, чтобы их поселения процветали, они занимались доставкой сюда разных материалов, в том числе железа и дерева Фото: The Guardian

По словам исландских ученых, их исследование подтверждает тот факт, что еще в 985 году викинги побывали в Америки, а это значит, что скандинавы, жившие в Гренландии, имели соответствующие знания и нужные корабли для пересечения Атлантики.

Ученые считают, что викинги привозили древесину в Гренландию из Северной Америки на протяжении всего периода их проживания на острове. То есть викинги основали многочисленные торговые пути между Гренландией и северо-западной частью Северной Америки, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые все еще ищут ответ, почему викинги покинули Гренландию. Гренландия, как уже было сказано выше была домом них на протяжении нескольких столетий. Однако к концу 15 века викинги бесследно исчезли с острова.

Ранее Фокус писал о том, что ученые в рамках исследования древнего поселения викингов на острове Ньюфаундленд у берегов Канады, пришли к выводу, что скандинавы прибыли сюда в 1021 году.