Колумб ні до чого. В Америці раніше побували вікінги: вчені з'ясували, коли це точно сталося

Вже давно вважається, що Христофор Колумб не є першовідкривачем Америки. Але наразі вчені мають докази, коли саме вікінги вперше припливли на інший континент.

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Багато вчених зараз вважають, що першими територію Північної Америки відвідали вікінги понад тисячу років тому. Зі скандинавських саг відомо про територію Вінланд, яка, як вважається, знаходилася в прибережній зоні сучасної Канади біля Атлантичного океану. Тепер нове дослідження показує, коли вікінги вперше відвідали новий для них континент, пише Daily Mail.

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Хоча досі деякі люди вважають, що саме Христофор Колумб відкрив Америку у 1492 році, дедалі більше знаходять вчені доказів того, що першими сюди прибули вікінги.

Вчені з Ісландського університету представили результати свого нового дослідження, в якому вони стверджують, що давні скандинави прибули на територію Північної Америки ще 985 року нашої ери.

Щоб отримати такі висновки, вчені проаналізували склад різних дерев'яних артефактів, виявлених у поселеннях вікінгів у Гренландії, які відносяться до періоду між 1000 і 1400 роками. Аналіз деревини показав, що деякі породи дерева для виготовлення тих чи інших артефактів могли бути доставлені лише з території Північної Америки. Це означає, що вікінги побували тут за 500 років до Колумба.

Аналіз деревини показав, що деякі породи дерева для виготовлення тих чи інших артефактів могли бути доставлені тільки з території Північної Америки. Це означає, що вікінги побували тут за 500 років до Колумба. Фото: Daily Mail

Це підтверджують і дані зі скандинавських саг, у яких йдеться, що вікінги привозили до Гренландії деревину з Вінланду. Вчені вважають, що ця територія була розташована на Атлантичному узбережжі нинішньої Канади.

Зараз вважається, що вікінги заснували кілька поселень у Гренландії ще 985 року і жили тут аж до 1450 року. Але для того, щоб їх поселення процвітали, вони займалися доставкою сюди різних матеріалів, зокрема заліза та дерева. Що стосується деревини, що імпортується, то вона краще підходила для будівництва споруд, кораблів і створення різних артефактів, ніж місцева деревина.

Радіовуглецевий аналіз дозволив визначити дату, коли вперше в Гренландію було завезено деревину з Америки, хоча вона становила невеликий відсоток від усіх матеріалів. Більшу частину деревини вікінги все ж таки привозили з Північної Європи.

Зараз вважається, що вікінги заснували кілька поселень у Гренландії ще 985 року і жили тут аж до 1450 року. Але для того, щоб їх поселення процвітали, вони займалися доставкою сюди різних матеріалів, у тому числі заліза та дерева. Фото: The Guardian

За словами ісландських учених, їхнє дослідження підтверджує той факт, що ще в 985 році вікінги побували в Америці, а це означає, що скандинави, які жили в Гренландії, мали відповідні знання та потрібні кораблі для перетину Атлантики.

Вчені вважають, що вікінги привозили деревину до Гренландії з Північної Америки протягом усього періоду їхнього проживання на острові. Тобто вікінги заснували численні торгові шляхи між Гренландією та північно-західною частиною Північної Америки, кажуть вчені.

Як уже писав Фокус, вчені все ще шукають відповідь, чому вікінги залишили Гренландію. Гренландія, як вже було сказано вище була домівкою них протягом кількох століть. Однак до кінця 15 століття вікінги безвісти зникли з острова.

Раніше Фокус писав про те, що вчені в рамках дослідження стародавнього поселення вікінгів на острові Ньюфаундленд біля берегів Канади дійшли висновку, що скандинави прибули сюди в 1021 році.