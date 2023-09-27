Справиться со всем и преуспеть. Простой способ оставаться бодрым в течение суток

Ученые раскрыли идеальную стратегию, позволяющую быстро вздремнуть и зарядиться энергией при работе на сменах, длящихся изнурительно долго.

У каждого из нас бывали такие дни или ночи, когда спать было просто невозможно. Будь то предстоящий экзамен, плачущий ребенок или бесконечная рабочая смена — иногда нам просто приходится превозмогать себя. О том, как лучше всего вздремнуть, чтобы восстановить силы, рассказали ученые, предоставив результаты недавнего исследования, пишет ScienceAlert.

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Исследовательница из Университета Хиросимы, Япония, Санаэ Орияма решила глубже изучить вопрос о том, какая продолжительность сна наиболее оптимальна для того, чтобы мы не уставали во время длительных ночных смен. Она изучила результаты трех предыдущих исследований, чтобы понять, как 30-, 90- и 120-минутный сон влияет на бдительность во время 16-часовой ночной смены.

То, что она обнаружила, может вас удивить. Оказалось, что вместо одного продолжительного сна лучше всего помогает сочетание 90-минутного и 30-минутного сна. Такая комбинация помогла людям чувствовать себя более бодрыми и менее уставшими, чем те, кто продремал все 120 минут разом.

Проанализировав все тонкости дневного сна, Орияма советует вздремнуть 90 минут, чтобы сохранить бодрость надолго, а также 30 минут, чтобы не допустить усталости и упадка скорости реакции. Такое сочетание сна может стать ключевым для тех, кому необходимо быть активным и внимательным в ранние утренние часы.

Чтобы получить такие результаты, Орияма наблюдала за 41 человеком. Некоторые из них не спали вообще, другие спали по 2 часа, а третьи спали по два раза в разное время. Чтобы оценить, насколько хорошо они работали после сна, им давали задания каждый час в течение ночи, а также оценивали уровень их собственной усталости.

Интересно, что те, кто вздремнул всего один раз, начинали чувствовать сонливость около 4:00 утра. А вот те, кто вздремнул дважды преуспевали с выполнением поставленных задач, так как у них сонливость наступала только к 6 часам утра. И хотя все группы чувствовали некоторую усталость с 4 до 9 часов утра, те, кто вздремнул два раза, ощущали ее менее интенсивно, чем те, кто вздремнул один раз.

Следует отметить, что дремота необязательно повышала производительность при выполнении заданий. Так, те кому потребовалось немного больше времени, чтобы заснуть во время 90-минутного сна, не показали таких же высоких результатов. Возможно, это связано с тем, что наш организм имеет естественный 90-минутный цикл сна. Прерывание этого цикла может несколько нарушить его.

И хотя все мы знаем, что засиживаться допоздна — не самое лучшее для здоровья, иногда это необходимо. Например, в особо напряженные периоды сотрудники систем здравоохранения могут спать не более двух часов за 16-часовую смену. Результаты исследования Ориямы могут помочь им и многим другим людям, оказавшимся в подобной ситуации, максимально эффективно использовать эти драгоценные минуты сна.

При этом Орияма отмечает, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить оптимальное время и график сна для длительных смен. Но ее исследование относится не только к работникам, работающим в ночную смену. Любой человек, испытывающий недостаток сна, например, молодые мамы, может извлечь пользу из этой стратегии.

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