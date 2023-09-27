Универсальный убийца. Обнаружена бактерия, провоцирующая множество опасных болезней

Найдя потенциальную причину развития болезни Альцгеймера, ученые обнаружили, что зловещий организм также способствует развитию артрита, атеросклероза и диабета второго типа.

Наш кишечник и наш мозг могут быть связаны между собой сильнее, чем мы думали ранее. Недавнее масштабное исследование позволило глубже понять, как определенные кишечные бактерии могут быть связаны с болезнью Альцгеймера — типом слабоумия, от которого страдают миллионы людей во всем мире, пишет ScienceAlert.

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Уже давно ученые считают, что существует связь между нашим мозгом, кишечником и крошечными организмами, например, бактериями, которые живут в нашей пищеварительной системе. Представьте, что эти организмы, будто жители одного гигантского города, живут слажено одним громадным коллективом. Когда они счастливы и находятся в равновесии, наше здоровье, как правило, на высоте. Однако изменение этого баланса, например, путем изменения рациона питания, может оказать значительное влияние на наше него. Это влияние может быть как хорошее, так и плохое.

Что касается болезни Альцгеймера, то в предыдущих исследованиях было замечено, что у людей с этой болезнью часто наблюдается меньшее разнообразие этих кишечных бактерий. Это важно, поскольку некоторые бактерии могут выделять химические вещества, вызывающие воспаление в головном мозге. Это воспаление может играть определенную роль в повреждении мозга, которое приводит к потере памяти и когнитивным проблемам при болезни Альцгеймера.

Дополнительную загадку представляет собой ген, называемый аполипопротеином Е (APOE). У человека существует три варианта этого гена, и один из них, вариант E4, по-видимому, повышает риск развития болезни Альцгеймера. Почему так происходит и с чем еще это связано, науке пока не совсем ясно. Однако именно этот ген может влиять на то, какие бактерии поселяются в нашем кишечнике.

В новом исследовании ученые проанализировали бактериальный состав тысяч людей. Они выявили 20 групп бактерий, которые могут быть связаны с болезнью Альцгеймера. После более тщательного анализа они сузили список до 10 конкретных групп, некоторые из которых встречались у людей с болезнью Альцгеймера реже, а другие — чаще.

Среди этих бактерий выделялась одна под названием Collinsella. Эта бактерия связана не только с болезнью Альцгеймера и вариантом гена APOE E4, но и с другими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, атеросклероз и диабет второго типа. Возможно, эта группа бактерий способствует развитию воспаления и делает кишечник более "дырявым", заставляя его пропускать больше своих обитателей в непредназначенные для этого участки нашего тела, что может способствовать повреждению мозга. Более того, у взрослых людей с более высоким уровнем Collinsella также наблюдался более высокий уровень холестерина, что позволяет установить связь между бактериями кишечника, жировым обменом и здоровьем мозга.

Но не все результаты данного исследования несли в себе плохие новости. Так, в ходе работы были обнаружены бактерии, которые, по-видимому, оказывают защитное действие против воспаления.

Болезнь Альцгеймера является ведущим типом деменции, и ожидается, что к середине этого века ею будут страдать 150 млн. человек во всем мире, главным образом из-за старения населения планеты. Более глубокое понимание взаимосвязи между кишечником и мозгом позволит нам найти более эффективные методы лечения или даже способы предотвращения симптомов этого заболевания.

Наш кишечник — это шумный город крошечных организмов, которые могут влиять на наше здоровье в целом и, как ни странно, на наш мозг. Последние результаты исследования дают более четкое представление о том, как конкретные бактерии в нашем кишечнике могут быть связаны с болезнью Альцгеймера. Многое еще предстоит узнать, но понимание этой связи — шаг в правильном направлении к решению одной из самых серьезных мировых проблем в области здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предложили бороться с болезнью Альцгеймера с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал об обнаружении новых потенциальных виновников болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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