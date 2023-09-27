Успокоит сердце за мгновение. Ученые создали назальный спрей, способный бороться с тахикардией

Хотя препарат пока не получил одобрение на продажу в аптеках, проведенные испытания показали, что 75% принимавших его людей смогли успокоить сердечный ритм на протяжении часа.

Порой наше сердце, будто куда-то начинает спешить и всячески желает вырваться из груди, ускоряясь в разы от привычного ему темпа и ритма сердцебиения. Именно это испытывают люди с состоянием, называемым пароксизмальной суправентрикулярной тахикардией (ПСВТ). Это внезапное и часто пугающее увеличение частоты сердечных сокращений, от которого страдают миллионы людей. Но возможно, на горизонте замаячило простое решение в форме обычного назального спрея, пишет Tech Explorist.

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Исследователи разработали экспериментальный назальный спрей, который может дать людям с ПСВТ быстрый и простой способ управления состоянием разбушевавшегося сердца. Потенциально это может позволить им справляться с приступами учащенного сердцебиения, не обращаясь в отделение неотложной помощи, ведь иногда каждая секунда без прямой помощи нашему двигателю организма может означать разницу между жизнью и смертью.

Назальный спрей содержит вещество этрипамил. В недавних исследованиях, когда люди с ПСВТ использовали этот спрей во время приступа учащенного сердцебиения, многие из них, а это около 60,2%, вернулись к нормальному сердечному ритму уже в течение получаса. Это впечатляющий результат, по сравнению с 35%, получавших плацебо, которое, по сути, является "пустышкой" без действующего вещества. Еще лучше то, что уже 75,1% использующих препарат людей вернулись к нормальному сердцебиению в течение часа.

Однако, как и у любого лечения, были и побочные эффекты. Около трети людей, использовавших спрей, отметили легкие проблемы, такие как заложенность носа или насморк. Но серьезных проблем с сердцем и прочих настораживающих побочных эффектов во время испытания выявлено не было.

Чтобы понять потенциальное воздействие этого спрея, давайте обратимся к цифрам. Только в США примерно 1 из 300 человек страдает от ПСВТ. И если такие методы самопомощи, как удержание равновесия, что иногда может замедлить работу сердца, не помогают, они могут оказаться в отделении неотложной помощи, потеряв драгоценное время. Ежегодно около 50 тыс. обращений в отделение неотложной помощи связано именно с ПСВТ.

В исследовании приняли участие 169 человек. В среднем их возраст составлял 58 лет. Более половины из них составляли женщины. Все участники страдали ПСВТ, причем каждый из них испытывал около 10 приступов в год. Важно отметить, что большинство из них уже принимали препараты, купирующие учащенное сердцебиение, и в исследование не включались люди с другими заболеваниями сердца.

Важно знать, что этот назальный спрей пока не одобрен для продажи ни в одной стране. Но результаты исследования многообещающие. Авторы сравнили этот потенциальный метод лечения с тем, как больные астмой используют ингаляторы, а люди с тяжелой аллергией — эпинефриновые шприцы. Если в будущем этот назальный спрей будет одобрен, то для многих он может стать переломным моментом.

Тем не менее, последнее исследование имеет свои недостатки. Например, в нем не использовалась контрольная группа плацебо и участвовали только взрослые. Но есть и хорошая новость: готовится еще одно исследование, в котором будут участвовать дети в возрасте 6-17 лет. В мире, где люди часто ищут быстрые решения своих проблем, назальный спрей для лечения учащенного сердцебиения может стать тем самым глотком свежего воздуха, который так необходим многим.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.