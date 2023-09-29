Скандалы и уличное правосудие. Студенты сделали Оксфорд столицей убийств средневековой Англии

Исследование позволило оценить уровень убийств в позднесредневековом Оксфорде примерно на уровне 60-75 на 100 000 жителей, что в 50 раз превышает современный уровень убийств в английских городах 21-го века.

Команда разработчиков "Карт средневековых убийств" — цифрового ресурса, который наносит на карту места преступлений на основе переведенных расследований коронеров 700-летней давности — подсчитала, что уровень убийств на душу населения в Оксфорде был в 4-5 раз выше, чем в позднесредневековом Лондоне или Йорке, пишет Phys.org.

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Анализ известных преступников в Оксфорде показывает, что значительная часть из них, 75%, идентифицированы коронером как "clericus". Важно отметить, что в этом историческом контексте "clericus" обычно называли студента.

Профессор Мануэль Айснер, который также является директором Кембриджского института криминологии, прокомментировал: "Средневековый университетский город, такой как Оксфорд, имел смертельно опасное сочетание условий. Все студенты Оксфорда были мужчинами и, как правило, имели возраст от четырнадцати до двадцати одного года — пик насилия и рискованных действий. Это были молодые люди, освобожденные от жесткого контроля семьи, прихода или гильдии, и брошенные в среду, полную оружия, с широким доступом к пабам и секс-работницам. Помимо стычек между городом, многие студенты принадлежали к региональным братствам под названием "нации", что стало дополнительным источником конфликтов в студенческой среде".

Центр исследования насилия при Кембриджском университете запустил новый вебсайт, который впервые позволяет пользователям сравнить причины и модели городского насилия в средневековой Англии в трех городах.

На сайте размещена свежая карта, на которой подробно показаны убийства в Йорке на протяжении его "золотого века" 14 века, когда город процветал благодаря торговле и текстилю. Многие из задокументированных случаев из Йорка касаются споров между ремесленниками одной профессии, начиная от ножевых боев между работниками кожевенного завода и заканчивая смертельными схватками между производителями перчаток.

Ценным источником для этого исследования стали коронерские списки, в которых регистрируются внезапные или подозрительные смерти, определенные присяжными, состоявшими из местных жителей. Эти записи, задокументированные на латыни, содержат такие детали, как имена, события, места и даже стоимость орудий убийства. Тщательно проанализировав эти списки и использовав карты от Historic Towns Trust, исследователи составили атлас улиц, освещающий 354 убийства во всех трех городах.

"Когда в позднесредневековой Англии находили подозреваемую жертву убийства, искали коронера, а местный судебный пристав собирал присяжных для расследования, — рассказывает Эйснер, — Типичный состав суда присяжных был из местных мужчин с хорошей репутацией. Их задачей считалось установить ход событий, заслушав свидетелей, оценив любые доказательства, а затем назвать имя подозреваемого. Эти обвинительные выводы обобщал писарь коронера".

Однако исследователи признают, что эти отчеты стали сочетание детективной работы и слухов. Хотя некоторые присяжные создавали нарративы стратегически, чтобы повлиять на приговор, нет конкретных доказательств, которые бы свидетельствовали о преднамеренной лжи. Во многих случаях эти расследования, вероятно, представляли лучшее приближение к действительности, исходя из имеющейся информации.

В начале 14 века Оксфорд превратился в один из главных европейских центров обучения, с населением около 7 000 жителей и примерно 1 500 студентов. Исследование Эйснера и Брауна позволило им оценить уровень убийств в позднесредневековом Оксфорде примерно на уровне 60-75 на 100 000 жителей, что в 50 раз превышает современный уровень убийств в английских городах 21-го века. Нестабильное сочетание молодых студентов-мужчин и употребление алкоголя часто служило катализатором этих случаев.

Спор между студентами в таверне на Хай-стрит в Оксфорде перерос в массовую уличную драку с применением мечей и боевых топоров, в результате которой погиб студент Джон Бурел.

Несколько оксфордских дел проливают свет на разногласия между мужчинами, происходившими из разных регионов Британских островов. Условия проживания часто отражали региональное происхождение студентов, что приводило к трениям между северянами и южанами, а также между ирландцами, валлийцами и англичанами.

Весной 1303 года студент, по имени Адам де Сарум, стал жертвой нападения трех ирландских студентов во время игры с мячом на улице. Они ударили его ножом в лицо и горло. Всего за месяц до этого двое валлийских студентов напали на прохожих, подстрекая к беспорядкам. В ответ студент из Дарема попытался вмешаться, что привело к смерти одного студента.

"До появления современной полиции жертвы или свидетели имели юридическую обязанность извещать общество о преступлении криком и шумом. Это называлось "поднимать шум и крик" ("hue"), — сказала доктор Стефани Браун, — В основном женщины поднимали шум и крик, обычно сообщая о конфликтах между мужчинами, чтобы сохранить мир".

Господствующее ощущение средневекового уличного правосудия в сочетании с широкой доступностью оружия в повседневной жизни означало, что даже незначительные споры могли перерасти в убийство. Некоторые лондонские дела, например, начались из-за таких мелочей, как мусор из кожи угря или неосторожное мочеиспускание, а закончились смертельным насилием.

Браун выделила распространенность ножей в средневековом обществе, в частности типа, известного как "thwytel", который позже превратился в слово "whittle". Она объяснила: "Это был маленький нож, часто стоимостью в один пенни, который использовали в качестве столовых приборов или для повседневных задач. Топоры были обычным явлением в домах для рубки дров, и многие мужчины носили посох".

Примерно 12% убийств в Лондоне были совершены с использованием меча. Даже чиновники, ответственные за общественный порядок, такие как судебные исполнители, констебли и сержанты, не были застрахованы от нападения.

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