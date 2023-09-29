Антибиотики не справятся. Ученые обнаружили, что употребление суши может быть опасно для человека

Исследователи обнаружили в рыбе бактерии, способные не только вызвать отравление, но и влиять на восприимчивость организма к антибиотикам.

Употребление суши, как правило, является относительно безопасным занятием. Однако, как и другие сырые продукты, рыба может содержать бактерии и другие патогены, способные вызвать пищевое отравление и не только, как показало новое исследование, пишет IFLScience.

Listeria monocytogenes считается самым опасным врагом всех рыб и одной из наиболее частых причин заболеваний, вызванных употреблением морепродуктов. Однако существует еще один род бактерий Aeromonas, который также широко распространен в водной среде и в настоящее время становится патогеном для людей, потребляющих рыбу, приготовленную без термической обработки.

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В новом исследовании ученые из Норвегии сосредоточились на поиске бактерий в сырых рыбных продуктах. В общей сложности им удалось идентифицировать 22 штамма Aeromonas, охватывающих 8 разных штаммов. По словам автора исследования Хеджона Ли, они с коллегами обнаружили, что "мягкая обработка" не гарантирует подавления роста бактерий. При этом большинство вариантов Aeromonas, возможно, являются патогенными, и часто с ними связано несколько различных факторов риска

Команда проанализировали различные штаммы бактерий, обнаруженных у рыб, и обнаружили наличие набора генов, которые позволяют патогенам проникать и разрушать клетки-хозяева. По словам Ли, большинство штаммов содержали несколько генов, кодирующих основные факторы вирулентности, связанные с прилипанием, подвижностью, уклонением от иммунитета, системами секреции и токсинами. Кроме того, ученые наблюдали высокую заболеваемость энтеротоксинами — веществами, которые вредят пищеварительной системе. Ученые полагают, что именно поэтому бактерии Aeromonas связаны с желудочно-кишечными и внекишечными инфекциями.

Однако, даже это еще не все. Результаты исследования также предоставляют доказательства того, что эти бактерии также могут способствовать эскалации кризиса устойчивости к антибиотикам. Ли считает, это связано с тем, что бактерии Aeromonas регулярно обмениваются генетическим материалом с другими микробами в море. Простыми словами, они способны приобретать гены, дающие им устойчивость к антибиотикам, а затем они могут передавать их другим бактериям.

Авторы исследования отмечают, употребление морепродуктов, зараженных устойчивыми бактериями, является вероятным способом "распространения этих бактерий от морских животных и окружающей среды к человеку"

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили существо, похожее на суши из лосося.