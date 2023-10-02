Похрюкивают от удовольствия. Ученые записали, как ехидны воркуют во время брачного периода (аудио)

Новое исследование показывает, что эти колючие животные в действительности способны издавать звуки, но только в определенный период своей жизни.

Дикие короткоклювые ехидны (Tachyglossus aculeatus), обитающие в национальном парке Дриандра в Западной Австралии стали объектом нового исследования ученых. В ходе наблюдений ученые впервые услышали и смогли записать вокализацию животных, ранее этот процесс не был записан в научной литературе, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые записали, как ехидны воркуют, хрюкают, хрипят и выдыхают. Удивительные записи удалось сделать исследователям из Университета Кертина в Австралии вместе с коллегами из Великобритании. Ученые полагают, что ехидны способны издавать эти удивительные звуки лишь в определенный момент своей жизни, а именно — во время брачного периода.

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Отметим, долгое время ученые полагали, что у ехидн отсутствует слуховая коммуникация, а единственными распознаваемыми или звуками были "нюхающие звуки". Но теперь все изменилось. Команда отмечает, что все записанные ими вокализации были сделаны во время сезона размножения. Это предполагает, что они прибегают к этому способу общения лишь в определенный период.

По словам экофизиолога позвоночных Кристин Купер из Университета Кертина, команде удалось записать вокализации ехидн с помощью ручных микрофонов, а также камеры и микрофона, оставленных у входа в пещеру, которая популярна среди этих животных.

Далее ученые проанализировали записанные звуки и пришли к выводу, что ехидны способны издавать воркования и хрюканья, подобно большинству других млекопитающих. Команда отмечает, акустическая коммуникация в действительности является частью жизни многих наземных позвоночных — этот навык развился независимо у разных групп, в том числе птиц, млекопитающих, гекконов, крокодилов и лягушек.

Предполагается, что издаваемые ехиднами звуки используются для привлечения партнеров, защиты или нападения, обмена информацией, поддержания связи и даже общения с другими животными, в том числе и людьми.

Купер также отмечает, что их работа стала доказательством того, что акустическая коммуникация с использованием звука, вероятно, возникла от 100 до 200 миллионов лет назад, еще до того, как однопроходные отделились от других млекопитающих.

Отметим, что ехидны являются одними из самых милых и странных существ на свете, а в некоторые их особенности и вовсе трудно поверить. Впрочем, исследователи отмечают, что потребуется еще много дополнительных исследований и наблюдений, чтобы узнать больше о жизни этих удивительных австралийских животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем в знойный день ехидны пускают пузыри из соплей.