Скрывается в далекой Вселенной. Получено изображение огромной структуры в космической паутине (видео)

Астрономы смогли впервые получить прямой снимок части космической паутины, которая находится на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, астрономы смогли впервые получить прямое изображение участка огромной структуры, которая ранее скрывалась в очень далекой части Вселенной, пишет New Atlas.

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Если бы была возможность посмотреть на Вселенную в самом большом масштабе, то в таком случае стало бы видно, что она напоминает паутину, сплетенную гигантским космическим пауком. Эта космическая паутина состоит из нитей газа, которые переплетаются между собой и на стыках этих нитей находятся скопления галактик. Между этими скоплениями находятся просто невообразимых размеров гигантские пустоты.

Впервые ученые использовали телескоп в Обсерватории Кека на Гавайях для получения непрямого изображения участка космической паутины на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли еще 8 лет назад. Для того, чтобы увидеть свет паутины был использован свет близкого к нам квазара (самый яркий объект в космосе, которые является частью некоторых галактик). Но теперь астрономы смогли получить прямое изображение нитей космической паутины, которые выделяют очень слабый свет, так как находятся на расстоянии от 10 до 12 млрд световых лет от нас. Чтобы получить такой снимок астрономы использовали не свет квазара, а фильтрацию фонового света, который исходит от Солнечной системы и нашей галактики.

Чтобы получить такой снимок астрономы использовали не свет квазара, а фильтрацию фонового света, который исходит от Солнечной системы и нашей галактики Фото: New Atlas

В результате удалось уловить свет самого сильного излучения в участке космической нити — газообразного водорода. Этот участок космической нити ранее был скрыт от глаз астрономами, так как находится намного дальше в самом темном уголке Вселенной, где его не освещали скопления галактик или квазары. В итоге астрономы создали трехмерное изображение очень далекого участка космической паутины.

По словам авторов исследования, недавние обновления на телескопе в Обсерватории Кека теперь позволят заглянуть еще дальше во Вселенную и таким образом получить прямые снимки еще более далеких нитей космической паутины.

Трехмерное изображение нити космической паутины можно увидеть на видео ниже.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили двойные планеты с массой Юпитера, которые свободно перемещаются в туманности Ориона. Подобное ученые наблюдали впервые и пока что точно не понимают, каким образом появились эти объекты.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось найти самую старую структуру в космической паутине из всех известных на сегодня подобных образований.