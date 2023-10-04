Изучая Солнце, космический аппарат NASA разгадал 40-летнюю загадку Венеры: в чем суть

То, что астрономы приняли за молнии на самой жаркой планете Солнечной системы, вообще не молнии, а совсем другое явление.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Geophysical Research Letters, солнечный зонд "Паркер" наконец-то нашел причину появления на Венере загадочных молний. Астрономы проанализировали данные, полученные космическим аппаратом NASA во время близкого облета Венеры еще в 2021 году на пути к Солнцу и сделали важное открытие касательно явления, которое не дает покоя ученым уже 40 лет, пишет Space.

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Молнии на Венере

Споры о том, есть ли молнии в атмосфере Венеры ведутся в научном сообществе в течение последних четырех десятилетий. Но исследование, проведенное 2 года назад показало, что на Венере нет сигналов, указывающих на наличие таких атмосферных явлений. Совсем недавно, как уже писал Фокус, другое исследование показало, что молнии на Венере на самом деле являются вспышками света от сгорающих в атмосфере метеоритов.

Но в атмосфере самой жаркой планеты Солнечной системы постоянно появляются вспышки света, которые похожие на молнии и авторы нового исследования считают, что солнечный зонд "Паркер" обнаружил настоящую причину этих явлений. И молнии на Венере на самом деле вообще не являются молниями как таковыми. Хотя это не значит, что на второй планете от Солнца вообще нет молний, просто их не так много, как считали ученые раньше.

Венера Фото: NASA

"Свистящие волны" на Венере

Ученые выяснили, изучив данные аппарата "Паркер", что вспышки света в атмосфере Венеры связаны с возмущениями в магнитном поле, которое окружает планету. К такому выводу астрономы пришли, исследуя такое явление, как "свистящие волны". Это очень короткие импульсы энергии в виде электромагнитных волн в атмосфере, которые можно обнаружить на Земле в разрядах молний.

Впервые такие "свистящие волны" астрономы заметили на Венере еще в 1978 году и с тех пор считалось, что на этой планете должно быть очень много молний – примерно в 7 раз больше, чем на Земле. Но не все ученые согласились с такими выводами и с тех пор проблема молний на Венере оставалась не решенной.

В 90-х года прошлого века и в начале 2000-х космические аппараты заметили некоторые сигналы, которые указывали на наличие молний на Венере, но все они остаются не очень убедительными. В то же время солнечный зонд "Паркер" смог подлететь к Венере ближе всего и исследовал ее с расстояния в 2,4 тысячи км. Авторы нового исследования указывают на то, что согласно полученным данным, "свистящие волны" на Венере не связаны с молниями. Если на Земле эти волны двигаются вверх, то на Венере их движение направлено вниз.

Поэтому ученые решили, что вспышки света на Венере, которые представляют собой именно "свистящие волны", появляются из-за возмущений в магнитном поле этой планеты. Ученые предполагают, что к этому явлению приводят разрывы и повторные соединения силовых линий магнитного поля, что приводит к выбросу большого количества энергии.

Ученые выяснили, изучив данные аппарата "Паркер", что вспышки света в атмосфере Венеры связаны с возмущениями в магнитном поле, которое окружает планету Фото: NASA

Есть молнии на Венере или нет?

На самом деле, как говорят ученые, вопрос с молниями на Венере решен не до конца, и они все же там могут быть. И именно "Паркер", который в следующем году совершит последний облет Венеры, чтобы выйти на очень близкую орбиту вокруг Солнца, сможет дать окончательный ответ. Дело в том, что аппарат NASA будет находится на расстоянии всего в 400 км над поверхностью Венеры (на такой высоте над Землей вращается Международная космическ5ая станция).

Ученые очень надеются, что новые данные солнечного зонда поставят точку в 40-летнем споре о том, есть ли молнии на Венере или нет.

Фокус уже писал о том, что самый далекий аппарат NASA в Солнечной системе получил новую жизнь в глубоком космосе. Космическое агентство США приняло решение продлить миссию космического аппарата "Новые горизонты" пока он навсегда не покинет Солнечную систему.