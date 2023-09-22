Загадочная атмосфера Венеры: новый прибор поможет узнать, есть ли там жизнь

Эстонские ученые создают уникальный прибор, который будет использован для изучения особенностей атмосферы Венеры.

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На протяжении десятилетий ученые спорили о том, может ли в наполненных серной кислотой облаках Венеры существовать микробная жизнь. Здесь очень высокие температура и давление, поэтому такая возможность маловероятна, но не исключается. Дело в том, что средние слои атмосферы Венеры, на высоте от 40 до 60 км, как считают ученые очень похожи на земную атмосферу. Осталось лишь получить подробные данные их этих мест. Одним из приборов, которые может это сделать будет устройство TOPS, создаваемое сейчас учеными из Обсерватории Тарту, Эстония, пишет Forbes.

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В течение следующего десятилетия на Венеру должны отправится три космических аппарата под управлением ученых из Массачусетского технологического института, США. Основная цель этих аппаратов состоит не только в тщательном изучении атмосферы Венеры, но и в определении того, насколько она пригодна для существования жизни. Возможно эту самую жизнь также удастся обнаружить.

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Ученые из Обсерватории Тарту сейчас создают прибор TOPS, который отправится на Венеру в 2030 году на борту одного из трех космических аппаратов. С помощью этого прибора ученые хотят определить уровень кислотности отдельных капель в облаках на Венере.

Большинство этих капель, вероятно, будут содержать высокие концентрации серной кислоты, а это соединение разрушает большинство строительных блоков жизни на Земле. Но может быть будет обнаружена низкая концентрация.

Ученые надеются, что TOPS сможет измерить значения pH (кислотность или щелочность) этих облаков в средних слоях атмосферы Венеры. Ожидается, что прибор сможет измерить кислотность около 1000 капель путем обработки изображений, полученных космическим аппаратом.

В течение следующего десятилетия на Венеру должны отправится три космических аппарата под управлением ученых из Массачусетского технологического института, США Фото: space.com

Сбор данных из этих частей атмосферы Венеры важен для понимания природы и эволюции атмосфер планет земного типа. Ученые считают, что планеты, похожие на Венеру, могут быть обычным явлением в планетарной эволюции и могут составлять значительную часть планет, которые вращаются вокруг других звезд.

В то же время ученые считают, что даже если прибор TOPS обнаружит не смертельные для существования жизни уровни PH и температуры, то это не обязательно означает, что на Венере есть или была эта самая жизнь. Также ученые предполагают, что в атмосфере Венеры высокая концентрация серной кислоты может нейтрализоваться солями или такими химическими веществами, такими как аммиак.

Ученые считают, что даже если прибор TOPS обнаружит не смертельные для существования жизни уровни PH и температуры, то это не обязательно означает, что на Венере есть или была эта самая жизнь Фото: wikipedia

С другой стороны, новый прибор может показать наличие других химических веществ, включающих соли или переходные металлы, которые являются важными второстепенными составляющими жизни, какой мы ее знаем. Определение pH также поможет лучше ограничить активность воды в каплях, которая является еще одним важным компонентом жизни, какой мы ее знаем.

Пока что лишь немногие ученые верят в то, что в атмосфере Венеры может существовать внеземная микробная жизнь. Дело в том, что эта жизнь может сильно отличаться от земных микроорганизмов и приспособилась к неблагоприятным условиям на Венере. К тому же эта жизнь может использовать совсем другие строительные блоки.

Поэтому есть шанс, что новые миссии на Венеру дадут ответ на вопрос: есть ли жизнь на второй планете от Солнца?

Фокус уже писал о том, что вспышки на Венере оказались не молниями, они вызваны другими явлениями. Авторы нового исследования предполагают, что за вспышками света в облаках Венеры стоят метеориты.